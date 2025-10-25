403
البلاط الملكي التايلاندي يعلن وفاة الملكة سيريكيت عن عمر 93 عامًا
(MENAFN) أعلن البلاط الملكي التايلاندي يوم السبت رحيل الملكة الأم سيريكيت، التي فارقت الحياة عن عمر ناهز 93 عامًا.
وانسحبت سيريكيت من الحياة العامة منذ تعرضها لسكتة دماغية عام 2012، بحسب ما أفادت رويترز.
وذكرت الوكالة أن قرينها، الملك بوميبون أدولياديج، يُعد صاحب أطول فترة حكم في تاريخ المملكة التايلاندية بـ70 عامًا ممتدة منذ 1946، وظلت شريكة حياته طوال الجزء الأكبر من تلك الحقبة.
ولدت سيريكيت كيتياكارا في 1932، العام الذي شهد تحول تايلاند من نظام ملكي مطلق إلى نظام دستوري، ونشأت في بيئة أرستقراطية باعتبارها نجلة المبعوث التايلاندي لدى فرنسا.
خلال دراستها للموسيقى واللغات في العاصمة الفرنسية، تعرفت على الملك بوميبون الذي أمضى جزءًا من صباه في سويسرا.
وبعد قضاء الثنائي فترة معًا في باريس، أُعلنت خطوبتهما رسميًا في 1949، قبل أن يعقدا قرانهما في تايلاند بعد عام واحد، حين كانت لا تزال في السابعة عشرة من عمرها.
