ميتا تستغني عن مئات الموظفين في وحدة الذكاء الاصطناعي
(MENAFN) كشفت تقارير إعلامية أميركية عن توجه ميتا -الشركة الأم لـفيسبوك- للاستغناء عن 600 موظف في وحدة الذكاء الاصطناعي، ضمن جهود لتحسين الكفاءة التشغيلية بعد موجة توسع وظيفي واسعة.
ووفقًا لما نشرته وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ومنابر إخبارية أخرى، فإن عمليات التسريح ستتجنب المساس بـ"تي بي دي لاب"، المختبر الذي أطلقه الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ.
وكان عدد العاملين في "تي بي دي لاب" قد تضخم بسرعة فائقة حين بدأت ميتا مساعيها لجذب كبار العلماء والباحثين من منافسين أمثال أوبن أيه آي وآبل، معتمدة على حزم رواتب سخية.
عوضًا عن ذلك، ستطال التخفيضات الوظيفية الفرق المعنية بتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، في خطوة تستهدف رفع الإنتاجية دون المساس بالمبادرات الأكثر استراتيجية للمجموعة، حسبما أوردت وول ستريت جورنال، مشيرة إلى أن الكثير من المتأثرين بالقرار سيتم نقلهم لإدارات أخرى داخل الشركة.
