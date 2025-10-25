الحمصي رئيسا لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الأردن

خبرني - اختارت الهيئة العامة لغرفة التجارة الدولية - الاردن مجلس ادارة جديد خلال اجتماعها السنوي الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمان، والذي اقرت خلاله التقريرين المالي والاداري عن اعمالها للعام الماضي.

وحسب بيان صحافي للغرفة اليوم السبت، تم انتخاب زياد بهجت الحمصي رئيسا، ونبيل الخطيب نائبا للرئيس وحسان العمد امينا للصندوق. كما ضم المجلس في دورته التي تمتد أربع سنين، كل من العين الدكتور جورج حزبون، الدكتور زكي الايوبي، المهندس جودت يغمور، وأديب حبايب، إضافة الى عضوية غرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب مدقق للحسابات للسنة المالية 2025 والمصادقة على الموازنة التقديرية للعام 2025، كما تم مناقشة جميع النقاط التي وردت من الهيئة العامة.

واكد الحمصي ان غرفة التجارة الدولية هي مؤسسة تمثل جسر الأردن إلى العالم الاقتصادي والتجاري الدولي، وإننا نؤمن بأن موقع الأردن الاستراتيجي، وكفاءة قطاعه الخاص، وعمق علاقاته الاقتصادية، تمنحنا فرصة حقيقية لتعزيز دورنا في صياغة توجهات التجارة العالمية، والمساهمة في بناء بيئة أعمال أكثر انفتاحا وتنافسية.

واضاف اننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع الشراكات الدولية، ودعم التجار والصناعيين الأردنيين للاندماج في الاقتصاد العالمي، وتمكينهم من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وفرص التجارة العابرة للحدود.”

وبين إن غرفة التجارة الدولية – الأردن، ومنذ تأسيسها كانت ولا تزال منبرا لتمثيل المصالح الأردنية في المحافل الدولية، ونافذة لنقل أفضل الممارسات العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والتحكيم التجاري.

ولفت الى ضرورة العمل مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، ومع المؤسسات الدولية، على إطلاق مبادرات نوعية تدعم التحول الرقمي في التجارة، وتعزز الابتكار والاستدامة، وتُسهم في رفعة الاقتصاد الوطني بما يليق بصورة الأردن ومكانته الإقليمية والعالمية.”

وجاء تأسيس الغرفة عام 1975، كفرع للغرفة الاُم في باريس وتسعى لإيصال التوجهات الأردنية بخصوص التجارة الى المحافل الدولية ومساعدة التجار والصناعيين على الاندماج بالاقتصاد العالمي، كما تهدف الى تمثيل الأعضاء في مختلف الهيئات والمؤتمرات والمجالس واللجان المؤقتة والدائمة للغرفة الدولية وتامين الارتباط بها، وتهيئة أفضل الوسائل من اجل تحقيق التقدم والازدهار لجميع القطاعات الاقتصادية الأردنية.

