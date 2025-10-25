الثراء الفاحش... نعمة أم خطيئة؟

MENAFN - Al-Bayan) تثير الثروة المفرطة جدلا واسعا عبر الثقافات، بين من يراها نعمة وفرصة، ومن يعتبرها عبئا أو مسألة أخلاقية، دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا تكشف أن نظرة الناس إلى المليارديرات لا تحددها العوامل الاقتصادية فحسب، بل تتشكل أيضا عبر قيم ثقافية وأخلاقية عميقة، مثل المساواة والنقاء.

دراسة جديدة نشرت في مجلة PNAS Nexus تكشف أن الحكم على الثروة المفرطة لا يعتمد فقط على الجانب الاقتصادي، بل يتأثر بقيم ثقافية وأخلاقية عميقة، ما يفسر الانقسامات الكبيرة في الآراء حول الأغنياء والمليارديرات حول العالم.

الدراسة، التي أعدها جاكسون تريجر، طالب الدكتوراه في علم النفس بجامعة جنوب كاليفورنيا، وزميله محمد عطاري، استندت إلى بيانات استقصائية شملت أكثر من 4300 مشارك في 20 دولة مختلفة، وخلصت إلى أن معظم الناس لا يدينون امتلاك "كثير من المال" بشكل قاطع، إلا أن هناك اختلافات واضحة بين البلدان حسب مستويات الثروة والمساواة الاقتصادية، وفقا لموقع theconversation.

في الدول الغنية والأكثر مساواة مثل سويسرا وبلجيكا، كان الناس أكثر ميلاً لاعتبار الثروة المفرطة أمراً غير أخلاقي، بينما في دول أفقر وأقل مساواة مثل بيرو ونيجيريا، اعتبر تراكم الثروة أمراً مقبولاً إلى حد كبير.

وتشير الدراسة إلى أن الأحكام على الثروة المفرطة تتشكل أيضا عبر ما يعرف بـ"الحدس الأخلاقي"، استنادا إلى ست قيم أساسية: الرعاية، المساواة، التناسب، الولاء، السلطة والنقاء.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يقدّرون المساواة والنقاء كانوا أكثر ميلاً لرؤية الثروة المفرطة كخطأ أخلاقي.

ويقول تريجر، الذي يدرس الأخلاق والثقافة والتكنولوجيا، إن هذه النتائج تبرز كيف تتفاعل الأنظمة الاجتماعية والمؤسساتية مع المعتقدات الفردية، وتشكل كيفية رؤية الناس للقضايا الاقتصادية والثقافية، بما في ذلك الثروة وعدم المساواة، وكيفية تفاعلهم مع السياسات المتعلقة بها.

ويضيف الباحثون أن المليارديرات يمتلكون تأثيرا متزايدا في السياسة والتكنولوجيا والتنمية العالمية، إذ يملك أغنى 1% من سكان العالم ثروة تفوق ثروة 95% من بقية السكان مجتمعة، وفق منظمة أوكسفام. ومع ذلك، فإن جهود فرض ضرائب على الأغنياء أو تنظيم ثرواتهم قد تواجه تحديات إذا رأى الجمهور أن تراكم الثروة مبرر أخلاقيا.

الدراسة تفتح أيضا تساؤلات حول الدوافع وراء نقد الأغنياء في المجتمعات الغنية، وهل يعكس هذا الانتقاد شعورا بالذنب الشخصي أو محاولة للفت الانتباه إلى الظلم العالمي؟

وتشير النتائج إلى أن المخاوف المتعلقة بالنقاء تتجاوز المال لتشمل أشكالا أخرى من الإفراط، مثل الطموح أو المتعة أو الرفاهية، ما يعكس رؤية شاملة للإفراط باعتباره شكلا من أشكال الفساد.

ويختتم الباحثون بالإشارة إلى أن فهم هذه الأحكام الأخلاقية والغريزية ضمن السياق الاجتماعي الأوسع يمكن أن يساعد في تقييم السياسات والتقنيات والمؤسسات التي تمتلك قوة مفرطة، ويمثل أداة مهمة لفهم النزاعات الاجتماعية حول الثروة وعدم المساواة.