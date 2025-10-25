غارات روسية تؤدي إلى قتلى وجرحى في أوكرانيا

(MENAFN) لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب عشرات آخرون جراء غارات روسية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من الأراضي الأوكرانية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفق ما أعلنته السلطات المحلية يوم السبت.



في إقليم دنيبروبيتروفسك جنوبي البلاد، أكد المسؤول العسكري الإقليمي مقتل اثنين وإصابة سبعة في قصف جوي مزدوج بالصواريخ والمسيّرات.

وكتب فيديسلاف غايفانينكو عبر تلغرام: «اندلعت حرائق. ولحقت أضرار بأبنية خاصة ومتجر وبسيارة».



كما طالت الغارات الليلية العاصمة كييف ذاتها، حيث تضررت عمارات سكنية ومنشآت في أحياء متعددة، مخلفةً ثمانية مصابين كحد أدنى.



وسارع عمدة كييف فيتالي كليتشكو للإعلان عبر تلغرام: «انفجارات في العاصمة. المدينة تتعرض لهجوم بالستي».



وأردف في رسالة لاحقة: «هناك حالياً ثمانية جرحى في العاصمة»، موضحًا نقل ثلاثة منهم للمستشفيات، فيما اشتعلت «حرائق كبيرة» في منشآت غير سكنية بحيي ديسنيانسكي ودارنيتسكي.



من جهته، أشار تيمور تكاتشينكو، قائد الإدارة العسكرية بالعاصمة، إلى تسجيل دمار في حي دنيبروفسكي مع سقوط إصابات لم يُحدد عددها بعد.

يأتي التصعيد العسكري الروسي بالتزامن مع تكثيف الشركاء الغربيين لكييف ضغوطهم على موسكو، في ظل دخول النزاع المسلح عامه الرابع.

MENAFN25102025000045017169ID1110246276