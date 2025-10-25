الحمصي رئيسا لغرفة التجارة الدولية بالأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الأول (بترا) - اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لغرفة التجارة الدولية بالأردن زياد الحمصي رئيسا للغرفة، ونبيل الخطيب نائبا له، لمدة 4 أعوام.كما اختارت حسان العمد أمينا للصندوق، والعين الدكتور جورج حزبون، والدكتور زكي الأيوبي، والمهندس جودت يغمور، وأديب حبايب، أعضاء إلى جانب عضوية غرفتي تجارة وصناعة عمان.وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، أكد الحمصي "أن غرفة التجارة الدولية هي مؤسسة تمثل جسر الأردن إلى العالم الاقتصادي والتجاري الدولي، وإننا نؤمن بأن موقع الأردن الاستراتيجي، وكفاءة قطاعه الخاص، وعمق علاقاته الاقتصادية، تمنحنا فرصة حقيقية لتعزيز دورنا في صياغة توجهات التجارة العالمية، والمساهمة في بناء بيئة أعمال أكثر انفتاحا وتنافسية".وقال إننا "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع الشراكات الدولية، ودعم التجار والصناعيين الأردنيين للاندماج في الاقتصاد العالمي، وتمكينهم من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وفرص التجارة العابرة للحدود".وبين أن غرفة التجارة الدولية – الأردن، ومنذ تأسيسها كانت ولا تزال منبرا لتمثيل المصالح الأردنية في المحافل الدولية، ونافذة لنقل أفضل الممارسات العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والتحكيم التجاري.ولفت إلى ضرورة العمل مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، ومع المؤسسات الدولية، على إطلاق مبادرات نوعية تدعم التحول الرقمي في التجارة، وتعزز الابتكار والاستدامة، وتُسهم في رفعة الاقتصاد الوطني، بما يليق بصورة الأردن ومكانته الإقليمية والعالمية.وجاء تأسيس الغرفة عام 1975 كفرع للغرفة الأم في باريس، وتسعى لإيصال التوجهات الأردنية بخصوص التجارة الى المحافل الدولية ومساعدة التجار والصناعيين على الاندماج بالاقتصاد العالمي، كما تهدف الى تمثيل الأعضاء في مختلف الهيئات والمؤتمرات والمجالس واللجان المؤقتة والدائمة للغرفة الدولية وتأمين الارتباط بها، وتهيئة أفضل الوسائل من أجل تحقيق التقدم والازدهار لجميع القطاعات الاقتصادية الأردنية.وكانت الهيئة العامة للغرفة عقدت اجتماعها السنوي، بمقر غرفة تجارة عمان وأقرت خلاله التقريرين المالي والإداري عن أعمال المجلس للعام الماضي 2024.