المومني: رئيس الوزراء يتابع الزيارات الميدانية ضمن خطط مؤسسية وتقارير دورية

عمان 25 تشرين الاول (بترا) أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، جسّدت حكمة السياسة الأردنية ونهجها العقلاني المتزن.

وأشار المومني، في لقاء على برنامج "ستون دقيقة" مساء أمس، إلى أن مواقف الأردن الدولية تحظى باحترام وتقدير من المجتمع الدولي.

وبيّن أن الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء تخطط وتنفذ وتتابع بشكل مؤسسي وضمن فرق عمل ميدانية ويعلن عن تفاصيلها بتقارير دورية تنشر كل ثلاث شهور تقريباً.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تدعو للتفاؤل رغم التحديات الخارجية وتداعيات الأزمات، منها ارتفاع معدلات النمو والصادرات، والاحتياطيات من العملة الأجنبية، والاستثمارات الخارجية وأداء لم نشهده منذ ما يزيد عن عقد ونصف لسوق عمان المالي.

وأضاف أن الحكومة لديها إرادة حقيقية للمضي قدما في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على رفع أرقام النمو الاقتصادي الضرورية لتحقيق فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي وجميع جهودنا الاقتصادية والتنموية ترتكز على شراكتنا معه وهناك تواصل مستمر ومكثَّف معه.

وأكد أن الحكومة أصدرت أكثر من 200 قرار اقتصادي خلال عامها الأول لدعم الأنشطة الاقتصادية وتسهيل على المواطنين والمستثمرين ساهمت في تعزيز مؤشراتنا الاقتصادية، كما تواصل العمل على استكمال خطوات تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه الذي سيبدأ تنفيذه بداية العام القادم.

وأوضح أن خطوات نوعية تحققت في مجال النقل العام اهمها النقل المنتظم بين محافظات الكرك واربد وجرش مع العاصمة عمان وسنتوسع في مشروع الباص سريع التردد إلى المحافظات المجاورة للعاصمة بعد التجربة الناجحة لمسار العاصمة - مأدبا.

وأضاف أن الحكومة تركز على تحسين واقع الخدمات الصحية والتعليمية بشكل أساسي وهناك عشرات المشاريع لإقامة أو توسعة مستشفيات ومراكز صحية ومدارس في مختلف المحافظات، ومشروع المسؤولية المجتمعية الذي بادر به القطاع الخاص سيسهم في دعم جهود الحكومة لذلك.

وفي الجانب التشريعي، شدد المومني على توجيهات رئيس الوزراء بتعزيز التعاون مع مجلس النواب لإنجاز مشاريع القوانين، والتفاعل معه ضمن منظومة العمل الدستورية التشريعية والرقابية بما يدفع نحو تفعيل منظومة التحديث السياسي.

وأشار الى أن الدورة البرلمانية ستشهد مناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الأهمية، ومنها مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي ومشروع الادارة المحلية. مضيفا أن مشروع قانون خدمة العلم سيتم ارساله الى مجلس النواب لتمكين القوات المسلحة من تطبيق خدمة العلم مطلع شهر شباط من العام المقبل كما أعلن سمو ولي العهد.

كما أن الحكومة سترسل مشروع قانون الإدارة المحلية الى مجلس النواب، والذي سيعزز منظومة الحوكمة والانضباط المالي للبلديات ويعد إضافة جديدة في منظومة التحديث السياسي والإداري.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المومني استمرار الدور الإنساني والجهود الأردنية تجاه تخفيف المعاناة عن الأهل في غزة وهي مفخرة لكل أردني وعربي، ولن نتأخر عن تقديم كل ما يساعد أخوتنا وأهلنا في غزة.

وقال: قدمنا وسنقدم للشعب الفلسطيني ما نستطيع لأنه واجب اخلاقي وانساني وعروبي وهو فوق كل ذلك مصلحة أردنية استراتيجية عليا بتثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإقامة دولتهم.

وشدد على أن مواقف الأردن وجهود جلالة الملك السياسية الدولية كان لها الأثر الكبير ودفعت مزيد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال إن السياسات الإسرائيلية الأخيرة تجاه ضم الضفة الغربية عدوانية ومخالفة للقانون الدولي، ونشكر الجهود الأمريكية والدولية التي أكدت على موقفها من ضم الضفة الغربية. واعاد التأكيد بان الاردن يدعم كل الجهود للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على التراب الفلسطيني، ولن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة. ‏ ‏

وعن العلاقات الأردنية السورية، لفت المومني الى أنها تشهد تطورا مستمرا، وهناك نقاش مستمر في العديد من الملفات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وموقفنا ان تكون سوريا بخير وتحافظ على وحدة ارضيها وأمنها واستقرارها.

وفيما يخص منظومة التواصل الحكومي، أشار المومني إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل هذه المنظومة، ويشهد ملف الناطقين الإعلاميين متابعة خاصة من رئيس الوزراء، مع إجراء تقييمات مؤسسية لتحديد الاحتياجات التدريبية وإنجاز نظام إداري خاص بهم وهي خطوة غير مسبوقة.

وقال المومني إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يلتقي باستمرار قيادات إعلامية وصحفية لاطلاعهم على الأعمال المنجزة، والخطط، والمشاريع الحكومية في مختلف المجالات.

