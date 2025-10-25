  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مطالب بإحياء الحرف التراثية في عجلون وصون الموروث الشعبي

2025-10-25 05:06:19
عجلون 25 تشرين الأول (بترا) -علي فريحات -طالب مهتمون بالتراث الشعبي في محافظة عجلون بضرورة إحياء الحرف والصناعات التقليدية كصناعة المهباش والمطرزات الريفية، لما تحمله من رمزية وطنية وجمالية تعكس هوية المجتمع الأردني الأصيل.
وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، إن الموروث الشعبي الثقافي والحرف التقليدية تعتبر ذات قيمة نوعية في حياتنا، مشيرا إلى أن الحفاظ عليها يعد واجبا ومسؤولية مجتمعية في ظل التغيرات العالمية والنشاط الصناعي المتنامي يوما بعد يوم.
وأشار إلى أننا جميعا شركاء في إحياء الصناعات التقليدية الشعبية نظرا لما تشكله في الذاكرة من أثر إيجابي يجب أن تطلع عليه الأجيال كموروث نستلهم منه عبق الماضي ورائحة التاريخ، كما أنها تعد وسيلة عمل ومصدر رزق للشباب ما يستدعي الاهتمام بها وتنفيذ دورات متخصصة للراغبين بتعلمها.
وبينت صاحبة "بيت جدي للتراث الشعبي" خولة الزغول، أن المطرزات الريفية تشكل إرثا نسائيا متجذرا يعكس إبداع المرأة الأردنية عبر الأجيال، داعية إلى إنشاء معارض ومهرجانات دائمة لعرض هذه المنتجات وتمكين النساء العاملات في هذا المجال من تطوير مهاراتهن وتحسين دخلهن.
وأكد صاحب بيت المهباش الأردني سامر فريحات، أهمية دعم الحرفيين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم التراثية، مشيرا إلى أن صناعة المهباش تمثل رمزا للضيافة والقيمة الاجتماعية في الريف الأردني وتتطلب جهودا للحفاظ عليها من الاندثار.
وقال مؤسس متحف راسون للتراث الشعبي محمد الشرع، إن المحافظة على الحرف اليدوية مسؤولية جماعية خصوصا في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، مشيرا إلى أهمية إدماج التراث المادي واللامادي في الأنشطة الثقافية والتعليمية لتعزيز الوعي بأهمية الموروث الشعبي.

