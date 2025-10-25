المؤتمر الثاني عشر للبحث العلمي السبت المقبل

403
المؤتمر الثاني عشر للبحث العلمي السبت المقبل
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 25 تشرين الأول (بترا) – أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، عن عقد المؤتمر الثاني عشر للبحث العلمي في الأردن السبت المقبل، بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية.
ودعت الجمعية في بيان صحافي، جميع الباحثين والأكاديميين والمهتمين إلى المشاركة في المؤتمر الذي يتضمن 5 محاور رئيسية وهي: التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل، التشريعات الدولية وحقوق الإنسان، الاقتصاد القائم على الابتكار، مستقبل الطاقة النظيفة في الأردن، إضافة إلى الصناعات الغذائية ودورها في الأمن الغذائي.
وأكدت الجمعية أهمية المؤتمر بوصفه منصة علمية وطنية تسهم في إبراز نتائج البحوث العلمية التي تجرى في الأردن، مشيرة إلى أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز التواصل بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يفتتح أعماله رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء الجمعية الدكتور عدنان بدران، مناقشة عشرات أوراق العمل التي يقدمها علماء ومسؤولون من مختلف القطاعات.
