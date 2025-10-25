المؤتمر الثاني عشر للبحث العلمي السبت المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الأول (بترا) – أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، عن عقد المؤتمر الثاني عشر للبحث العلمي في الأردن السبت المقبل، بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية.ودعت الجمعية في بيان صحافي، جميع الباحثين والأكاديميين والمهتمين إلى المشاركة في المؤتمر الذي يتضمن 5 محاور رئيسية وهي: التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل، التشريعات الدولية وحقوق الإنسان، الاقتصاد القائم على الابتكار، مستقبل الطاقة النظيفة في الأردن، إضافة إلى الصناعات الغذائية ودورها في الأمن الغذائي.وأكدت الجمعية أهمية المؤتمر بوصفه منصة علمية وطنية تسهم في إبراز نتائج البحوث العلمية التي تجرى في الأردن، مشيرة إلى أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز التواصل بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.وأشارت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يفتتح أعماله رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء الجمعية الدكتور عدنان بدران، مناقشة عشرات أوراق العمل التي يقدمها علماء ومسؤولون من مختلف القطاعات.