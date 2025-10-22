هل يرحل محمد صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه وسط تراجع الأداء

خبرني - كشفت تقارير صحفية موقف نادي ليفربول الإنجليزي من بيع نجمه المصري محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع مستواه هذا الموسم.

ويعاني صلاح البالغ 33 عاما منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث سجل 3 أهداف فقط، منها ركلة جزاء، وصنع 3 أهداف أخرى في 11 مباراة بكافة البطولات، وسط خسارة الفريق في آخر 4 مباريات دون أي مساهمة تهديفية له.

ومن جانبه ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني في تقرير له أنه تواصل مع مسؤولين من ليفربول لسؤالهم عن إمكانية بيع صلاح في سوق الانتقالات الشتوية مطلع 2026.

ويأتي ذلك بعد المطالبات من قبل البعض برحيل الدولي المصري الذي يقدم أحد أسوأ مواسمه منذ الانتقال إلى أنفيلد في الموسم الحالي.

ولكن مصادر ليفربول أكدت عدم وجود أي نية للاستغناء عن محمد صلاح سواء في الشتاء المقبل أو حتى في صيف 2026 رغم مستواه المتراجع مؤخرا.

ووقع صلاح عقدا جديدا مع ليفربول في أبريل الماضي ليبقى في الفريق حتى صيف 2027، مما يقطع الطريق أمام أي فكرة للاستفادة المالية من بيعه في الوقت الحالي أو المستقبل.

على الرغم من العروض المغرية من أندية الدوري السعودي مثل الهلال والاتحاد، اختار صلاح الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، محققا الموسم الماضي لقب هداف الدوري برصيد 29 هدفا للمرة الرابعة في مسيرته، وهو إنجاز نادر لم يحققه إلا الفرنسي تيري هنري مع أرسنال.

وسيغيب محمد صلاح عن مواجهات ليفربول بين ديسمبر ويناير بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، والتي قد تشمل حوالي 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى مواجهات دوري الأبطال حال وصول المنتخب لنهائي البطولة.

ويذكر أن مشاركة صلاح في البطولات الإفريقية أثرت سابقا على أدائه مع الفريق الإنجليزي، خاصة في مواسم 2021-2022 و2023-2024.