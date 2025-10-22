هل يرحل محمد صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه وسط تراجع الأداء

هل يرحل محمد صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه وسط تراجع الأداء
خبرني - كشفت تقارير صحفية موقف نادي ليفربول الإنجليزي من بيع نجمه المصري محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع مستواه هذا الموسم.
ويعاني صلاح البالغ 33 عاما منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث سجل 3 أهداف فقط، منها ركلة جزاء، وصنع 3 أهداف أخرى في 11 مباراة بكافة البطولات، وسط خسارة الفريق في آخر 4 مباريات دون أي مساهمة تهديفية له.
ومن جانبه ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني في تقرير له أنه تواصل مع مسؤولين من ليفربول لسؤالهم عن إمكانية بيع صلاح في سوق الانتقالات الشتوية مطلع 2026.
ويأتي ذلك بعد المطالبات من قبل البعض برحيل الدولي المصري الذي يقدم أحد أسوأ مواسمه منذ الانتقال إلى أنفيلد في الموسم الحالي.
ولكن مصادر ليفربول أكدت عدم وجود أي نية للاستغناء عن محمد صلاح سواء في الشتاء المقبل أو حتى في صيف 2026 رغم مستواه المتراجع مؤخرا.
ووقع صلاح عقدا جديدا مع ليفربول في أبريل الماضي ليبقى في الفريق حتى صيف 2027، مما يقطع الطريق أمام أي فكرة للاستفادة المالية من بيعه في الوقت الحالي أو المستقبل.
على الرغم من العروض المغرية من أندية الدوري السعودي مثل الهلال والاتحاد، اختار صلاح الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، محققا الموسم الماضي لقب هداف الدوري برصيد 29 هدفا للمرة الرابعة في مسيرته، وهو إنجاز نادر لم يحققه إلا الفرنسي تيري هنري مع أرسنال.
وسيغيب محمد صلاح عن مواجهات ليفربول بين ديسمبر ويناير بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، والتي قد تشمل حوالي 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى مواجهات دوري الأبطال حال وصول المنتخب لنهائي البطولة.
ويذكر أن مشاركة صلاح في البطولات الإفريقية أثرت سابقا على أدائه مع الفريق الإنجليزي، خاصة في مواسم 2021-2022 و2023-2024.
