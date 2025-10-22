إطلاق النسخة العربية من دليل تصميم شوارع صديقة للأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 22 تشرين الأول (بترا) – أطلقت المبادرة العالمية لتصميم المدن، اليوم الأربعاء، النسخة العربية من دليل "تصميم شوارع صديقة للأطفال" تحت رعاية وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، بمشاركة مديرية الأمن العام، وخبراء ومختصين في المجال.ويهدف الدليل الحائز على جوائز دولية، ليكون مرجعاً أساسياً في تصميم الشوارع الحضرية من منظور شامل يضع الأطفال ومقدّمي الرعاية في صميم عملية التخطيط والتصميم، ويقدّم إرشادات عملية لإعادة تصميم الشوارع في المواقع الحيوية مثل المدارس والأحياء السكنية والمناطق التجارية والتقاطعات المرورية المزدحمة.وقال أمين عام الوزارة الدكتور نضال ابو عرابي، مندوبا عن وزير الإدارة المحلية، أن إطلاق النسخة العربية من الدليل يأتي تعزيزا لجهود الوزارة في تطوير بيئة حضرية أكثر أمانا واحتواءً للأطفال، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تحسين جودة الحياة والخدمات في المدن الأردنية.وأضاف أبو عرابي إن وزارة الإدارة المحلية هي الجهة المعنية بقيادة وتنسيق العمل البلدي والتنموي في مختلف محافظات المملكة، وتحرص على العمل مع المبادرات بوصفها فرصاً داعمة لجهود تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.ولفت إلى أهمية أن يسهم الدليل في تعزيز الوعي والتخطيط السليم لدى البلديات والمؤسسات المحلية، وأن يكون خطوة نحو تعميم مفاهيم المدن والشوارع الصديقة للأطفال في مختلف مناطق المملكة.وثمن العدوان جهود المبادرة العالمية لتصميم المدن ومؤسسة "فان لير"، لاختيار الأردن لإطلاق الدليل، بالإضافة إلى جهودهم في إعداده وإطلاق نسخته باللغة العربية ليخدم المؤسسات الوطنية الأردنية، والمؤسسات في الدول العربية، وأن يحقق المزيد من الفائدة للأجيال القادمة والمجتمعات المحلية.من جهتها، أكدت ممثلة مؤسسة "فان لير" في الأردن فرح جاد الله، أن الدليل يمنح المدن الأردنية خارطة طريق لتحويل الشوارع إلى بيئات آمنة تراعي احتياجات الأطفال والعائلات، مشيرة إلى أن إعادة تصميم الشوارع من منظور الطفولة تسهم في تعزيز الرفاه والصحة العامة وجودة الحياة.يشار إلى أن الدليل يوثّق أفضل الممارسات والسياسات والبرامج التي تطبّقها مدن حول العالم، ويقدّم أدوات عملية لتطبيق خطط إعادة تصميم الشوارع وتوسيع نطاقها، مع تسليط الضوء على أهمية إشراك الأطفال في عملية التخطيط.