إطلاق النسخة العربية من دليل تصميم شوارع صديقة للأطفال

إطلاق النسخة العربية من دليل تصميم شوارع صديقة للأطفال
(MENAFN- Jordan News Agency) عمّان 22 تشرين الأول (بترا) – أطلقت المبادرة العالمية لتصميم المدن، اليوم الأربعاء، النسخة العربية من دليل "تصميم شوارع صديقة للأطفال" تحت رعاية وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، بمشاركة مديرية الأمن العام، وخبراء ومختصين في المجال.
ويهدف الدليل الحائز على جوائز دولية، ليكون مرجعاً أساسياً في تصميم الشوارع الحضرية من منظور شامل يضع الأطفال ومقدّمي الرعاية في صميم عملية التخطيط والتصميم، ويقدّم إرشادات عملية لإعادة تصميم الشوارع في المواقع الحيوية مثل المدارس والأحياء السكنية والمناطق التجارية والتقاطعات المرورية المزدحمة.
وقال أمين عام الوزارة الدكتور نضال ابو عرابي، مندوبا عن وزير الإدارة المحلية، أن إطلاق النسخة العربية من الدليل يأتي تعزيزا لجهود الوزارة في تطوير بيئة حضرية أكثر أمانا واحتواءً للأطفال، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تحسين جودة الحياة والخدمات في المدن الأردنية.
وأضاف أبو عرابي إن وزارة الإدارة المحلية هي الجهة المعنية بقيادة وتنسيق العمل البلدي والتنموي في مختلف محافظات المملكة، وتحرص على العمل مع المبادرات بوصفها فرصاً داعمة لجهود تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.
ولفت إلى أهمية أن يسهم الدليل في تعزيز الوعي والتخطيط السليم لدى البلديات والمؤسسات المحلية، وأن يكون خطوة نحو تعميم مفاهيم المدن والشوارع الصديقة للأطفال في مختلف مناطق المملكة.
وثمن العدوان جهود المبادرة العالمية لتصميم المدن ومؤسسة "فان لير"، لاختيار الأردن لإطلاق الدليل، بالإضافة إلى جهودهم في إعداده وإطلاق نسخته باللغة العربية ليخدم المؤسسات الوطنية الأردنية، والمؤسسات في الدول العربية، وأن يحقق المزيد من الفائدة للأجيال القادمة والمجتمعات المحلية.
من جهتها، أكدت ممثلة مؤسسة "فان لير" في الأردن فرح جاد الله، أن الدليل يمنح المدن الأردنية خارطة طريق لتحويل الشوارع إلى بيئات آمنة تراعي احتياجات الأطفال والعائلات، مشيرة إلى أن إعادة تصميم الشوارع من منظور الطفولة تسهم في تعزيز الرفاه والصحة العامة وجودة الحياة.
يشار إلى أن الدليل يوثّق أفضل الممارسات والسياسات والبرامج التي تطبّقها مدن حول العالم، ويقدّم أدوات عملية لتطبيق خطط إعادة تصميم الشوارع وتوسيع نطاقها، مع تسليط الضوء على أهمية إشراك الأطفال في عملية التخطيط.
