وزير النقل يوجه بتعزيز العمل الميداني لتحسين جودة النقل البري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا) - وجه وزير النقل الدكتور نضال القطامين، كوادر هيئة تنظيم النقل البري إلى تعزيز العمل الميداني لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشغلين على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمعيقات بشكل مباشر، بما يضمن إيجاد حلول عملية وسريعة تنعكس إيجابا على جودة الخدمات في مختلف محافظات المملكة.جاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، والذي خصص لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري بجميع أنماطه، ومراجعة الإجراءات الحالية لتطوير مستوى الخدمات وتحسين أدائها.وأكد القطامين أهمية أن يكون العمل الميداني نهجا دائما للهيئة، وأن تبنى القرارات على تشخيص واقعي دقيق، يعكس احتياجات المواطنين والمشغلين على حد سواء، مشددا على أن الهدف الرئيس هو تحسين الخدمة العامة وتسهيل حركة النقل بصورة آمنة ومنظمة.ودعا إلى تشجيع العاملين في القطاع على الاندماج ضمن شركات منظمة، في سبيل تجويد الخدمة وتطويرها ورفع مستويات الكفاءة والسلامة.كما شدد على تفعيل قسم الشكاوى في الهيئة وتعزيز التواصل مع المواطنين لسماع آرائهم وملاحظاتهم، إلى جانب تفعيل قسم الحوادث والتنسيق مع الجهات المعنية مثل إدارة السير ووزارة الأشغال العامة والأمن العام، لإيجاد حلول فعالة تسهم في الحد من حوادث الطرق وتحسين معايير السلامة المرورية.وخلال الاجتماع، ناقش المجلس التعليمات التي ستنظم عمل التطبيقات الذكية، والتي ستصدر بموجب النظام الجديد الذي أقر أخيرا، بهدف ضبط وتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان تكافؤ الفرص بين المشغلين، وتحقيق أعلى معايير الأمان والجودة في خدمات النقل عبر التطبيقات.وأكد أن هذه التعليمات يجب أن تراعي التطورات التقنية ومتطلبات السوق، مع الحفاظ على حقوق العاملين والمستفيدين على حد سواء.ووجه القطامين إلى إجراء مراجعة عاجلة للأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لقطاع النقل البري، بهدف معالجة أي تداخلات أو ثغرات قد تحدث فوضى تشريعية أو إدارية، بما يضمن وضوح الأدوار وتكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة.وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا للتكامل المؤسسي بين الهيئة وسائر مؤسسات قطاع النقل، لتحقيق رؤية وطنية موحدة تركز على تطوير الخدمة ورفع كفاءة المشغلين وتحسين البنية التحتية للنقل البري في المملكة، مشيرا إلى أن المواطن هو محور العمل في وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، وأن تحسين خدمات النقل العام يمثل ركنا أساسيا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع والارتقاء بجودة الحياة في جميع مناطق المملكة.