انطلاق فعاليات مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية في لواءي الطيبة والوسطية
(MENAFN- Jordan News Agency) اربد 22 تشرين الأول (بترا) - انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المرحلة الـ 18 من مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية، في عدد من مدارس لواءي الطيبة والوسطية، تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
وأكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور زياد الجراح، الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، مشيرا إلى أنه يعد ركيزة أساسية في بناء جيل المستقبل ويعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، ويصقل شخصيته ليتمتع بالانضباط والمسؤولية.
وبين أن المشروع انطلق في 6 مدارس وهي: مدرسة كفر أسد الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة دير السعنة الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة صيدور الأساسية للبنين، ومدرسة صما الثانوية المختلطة، ومدرسة كفر أسد الثانوية للبنات، ومدرسة مندح الأساسية المختلطة.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف لتعزيز القيم الوطنية والانتماء لدى الطلبة، وغرس مفاهيم الانضباط والالتزام، والعمل على زيادة مستوى اللياقة البدنية لديهم، بما ينعكس إيجابا على بناء شخصيتهم المتوازنة.
وأوضح أن المشروع يستهدف طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن، بمشاركة 692 طالبا وطالبة، ويستمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي.
