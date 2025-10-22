انطلاق فعاليات مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية في لواءي الطيبة والوسطية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 22 تشرين الأول (بترا) - انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المرحلة الـ 18 من مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية، في عدد من مدارس لواءي الطيبة والوسطية، تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.وأكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور زياد الجراح، الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، مشيرا إلى أنه يعد ركيزة أساسية في بناء جيل المستقبل ويعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، ويصقل شخصيته ليتمتع بالانضباط والمسؤولية.وبين أن المشروع انطلق في 6 مدارس وهي: مدرسة كفر أسد الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة دير السعنة الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة صيدور الأساسية للبنين، ومدرسة صما الثانوية المختلطة، ومدرسة كفر أسد الثانوية للبنات، ومدرسة مندح الأساسية المختلطة.وأشار إلى أن البرنامج يهدف لتعزيز القيم الوطنية والانتماء لدى الطلبة، وغرس مفاهيم الانضباط والالتزام، والعمل على زيادة مستوى اللياقة البدنية لديهم، بما ينعكس إيجابا على بناء شخصيتهم المتوازنة.وأوضح أن المشروع يستهدف طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن، بمشاركة 692 طالبا وطالبة، ويستمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي.