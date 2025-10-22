  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
يوروستار تطلق قطارات مزدوجة الطوابق عبر نفق المانش ابتداءً من 2031

2025-10-22 06:03:23
لندن 22 تشرين الأول (بترا) - أعلنت شركة يوروستار عن صفقة بقيمة 2 مليار يورو مع شركة ألستوم الفرنسية لتصنيع ما بين 30 إلى 50 قطاراً فائق السرعة مزدوج الطوابق لاستخدامها عبر بحر المانش، في خطوة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على السفر الدولي بالسكك الحديدية من المملكة المتحدة.
وأفادت صحيفة الغارديان نقلا عن يوروستار، أنه من المقرر أن تبدأ القطارات الجديدة التي ستحمل اسم "Celestia" العمل عام 2031، وستكون الأولى من نوعها التي تسير على الأراضي البريطانية، بطاقة استيعابية تتجاوز ألف راكب لكل قطار، أي أكثر بنحو 20 بالمئة من القطارات الحالية.
كما تخطط يوروستار لتحديث مركز الصيانة في تمبل ميلز شمال شرق لندن، باستثمار إضافي قدره 80 مليون يورو، ما سيوفر 350 وظيفة جديدة.

