403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
يوروستار تطلق قطارات مزدوجة الطوابق عبر نفق المانش ابتداءً من 2031
(MENAFN- Jordan News Agency) لندن 22 تشرين الأول (بترا) - أعلنت شركة يوروستار عن صفقة بقيمة 2 مليار يورو مع شركة ألستوم الفرنسية لتصنيع ما بين 30 إلى 50 قطاراً فائق السرعة مزدوج الطوابق لاستخدامها عبر بحر المانش، في خطوة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على السفر الدولي بالسكك الحديدية من المملكة المتحدة.
وأفادت صحيفة الغارديان نقلا عن يوروستار، أنه من المقرر أن تبدأ القطارات الجديدة التي ستحمل اسم "Celestia" العمل عام 2031، وستكون الأولى من نوعها التي تسير على الأراضي البريطانية، بطاقة استيعابية تتجاوز ألف راكب لكل قطار، أي أكثر بنحو 20 بالمئة من القطارات الحالية.
كما تخطط يوروستار لتحديث مركز الصيانة في تمبل ميلز شمال شرق لندن، باستثمار إضافي قدره 80 مليون يورو، ما سيوفر 350 وظيفة جديدة.
وأفادت صحيفة الغارديان نقلا عن يوروستار، أنه من المقرر أن تبدأ القطارات الجديدة التي ستحمل اسم "Celestia" العمل عام 2031، وستكون الأولى من نوعها التي تسير على الأراضي البريطانية، بطاقة استيعابية تتجاوز ألف راكب لكل قطار، أي أكثر بنحو 20 بالمئة من القطارات الحالية.
كما تخطط يوروستار لتحديث مركز الصيانة في تمبل ميلز شمال شرق لندن، باستثمار إضافي قدره 80 مليون يورو، ما سيوفر 350 وظيفة جديدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.