سلطان الطاهر نائباً لحكام بطولة العالم للشطرنج

سلطان الطاهر نائباً لحكام بطولة العالم للشطرنج
وشارك الطاهر في إدارة العديد من بطولات العالم للشطرنج كرئيس ونائب لجنة الحكام، وهو ما يعد ثقة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، خصوصاً أنه من حكام الفئة A عالمياً، وهي الفئة التي يتم على أساسها اختيار الحكام لإدارة البطولات العالمية.
وأعرب الطاهر عن سعادته بهذه الثقة الدولية التي تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة المسيرة على الرقعة الشطرنجية العالمية وأيضاً تعد مكسباً كبيراً على المستوى الفني والإداري لرياضة الإمارات خصوصاً لعبة الشطرنج من خلال تواجد إماراتي في البطولة.
وأضاف أن الشطرنج الإماراتي له بصمة عالمية من خلال تواجد كوادرنا في الأحداث العربية والقارية والعالمية، وهو ما يعد إنجازاً يضاهي الإنجازات التي يحققها اللاعبون في البطولات، خصوصاً أن تواجد اسم الإمارات في أي حدث يعد مكسباً كبيراً.
