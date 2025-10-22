  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سلطان الطاهر نائباً لحكام بطولة العالم للشطرنج

سلطان الطاهر نائباً لحكام بطولة العالم للشطرنج

2025-10-22 06:01:27
(MENAFN- Al-Bayan) اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، حكمنا الدولي الدكتور سلطان علي الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف والتي ستقام بمدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر المقبل، والتي يشارك فيها أفضل اللاعبين على مستوى العالم.


وشارك الطاهر في إدارة العديد من بطولات العالم للشطرنج كرئيس ونائب لجنة الحكام، وهو ما يعد ثقة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، خصوصاً أنه من حكام الفئة A عالمياً، وهي الفئة التي يتم على أساسها اختيار الحكام لإدارة البطولات العالمية.


وأعرب الطاهر عن سعادته بهذه الثقة الدولية التي تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة المسيرة على الرقعة الشطرنجية العالمية وأيضاً تعد مكسباً كبيراً على المستوى الفني والإداري لرياضة الإمارات خصوصاً لعبة الشطرنج من خلال تواجد إماراتي في البطولة.


وأضاف أن الشطرنج الإماراتي له بصمة عالمية من خلال تواجد كوادرنا في الأحداث العربية والقارية والعالمية، وهو ما يعد إنجازاً يضاهي الإنجازات التي يحققها اللاعبون في البطولات، خصوصاً أن تواجد اسم الإمارات في أي حدث يعد مكسباً كبيراً.

MENAFN22102025000110011019ID1110231112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث