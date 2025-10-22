سلطان الطاهر نائباً لحكام بطولة العالم للشطرنج

MENAFN - Al-Bayan) اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، حكمنا الدولي الدكتور سلطان علي الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف والتي ستقام بمدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر المقبل، والتي يشارك فيها أفضل اللاعبين على مستوى العالم.



وشارك الطاهر في إدارة العديد من بطولات العالم للشطرنج كرئيس ونائب لجنة الحكام، وهو ما يعد ثقة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، خصوصاً أنه من حكام الفئة A عالمياً، وهي الفئة التي يتم على أساسها اختيار الحكام لإدارة البطولات العالمية.



وأعرب الطاهر عن سعادته بهذه الثقة الدولية التي تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة المسيرة على الرقعة الشطرنجية العالمية وأيضاً تعد مكسباً كبيراً على المستوى الفني والإداري لرياضة الإمارات خصوصاً لعبة الشطرنج من خلال تواجد إماراتي في البطولة.



وأضاف أن الشطرنج الإماراتي له بصمة عالمية من خلال تواجد كوادرنا في الأحداث العربية والقارية والعالمية، وهو ما يعد إنجازاً يضاهي الإنجازات التي يحققها اللاعبون في البطولات، خصوصاً أن تواجد اسم الإمارات في أي حدث يعد مكسباً كبيراً.