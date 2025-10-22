"مونديال الرماية البارالمبية" ينطلق في العين 25 أكتوبر

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، في نادي العين للفروسية والرماية، خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل.



وتقام البطولة، التي تنظمها هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية، والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.



ويشهد الحدث العالمي مشاركة 37 دولة، و370 فرداً من بينهم 213 لاعباً ولاعبة، وتستضيفه الإمارات للمرة الثامنة في مدينة العين، ويعد الحدث الرياضي الدولي الأبرز في مجال الرماية البارالمبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويتنافس المشاركون في 43 مسابقة متنوعة، للرجال والسيدات، تشمل المسدس والبندقية الهوائية والنارية (سكتون)، ورماية الشوزن، وفئة المكفوفين، وفق معايير عالمية معتمدة.



وقال عبدالله الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم: إن استضافة البطولة للمرة الثامنة على أرض الإمارات، تمثل تجديداً لثقة الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية في قدرات الدولة التنظيمية، وما تمتلكه من مقومات لوجستية وفنية، وبنية تحتية عالمية المستوى، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وتجسيد رؤيتها في بناء مجتمع شامل ومستدام.



من جانبه أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الحدث يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز حضور الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، وحرصها على تمكين أصحاب الهمم وإظهار إمكاناتهم، وترسيخ مكانة أبوظبي العالمية عاصمة للرياضة والإنسانية، لا سيما رياضة أصحاب الهمم، ويعبر عن الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل الاتحادات والمنظمات الدولية، لما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وتنظيم احترافي رفيع المستوى.



وأثنى عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة، على دعم القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل بأصحاب الهمم، لا سيما أن الحدث محطة رئيسية في أجندة الرياضة البارالمبية الدولية بنجاحات تنظيمية مستدامة.