حكماء المسلمين يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

حكماء المسلمين يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
وأشاد المجلس في بيان أصدره اليوم باستجابة الطَّرفين لنداءات العقل والحكمة والضَّمير الإنساني، بما يجسد المبادئ الإسلاميَّة التي تحث على حفظ الأرواح، وحسن الجوار، وتغليب لغة الحوار على العنف والنزاع، داعيا الطرفين إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وحماية المدنيين، بما يعزز من تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار المشترك.
وأكد مجلس حكماء المسلمين دعمه لكل الجهود المخلصة الهادفة إلى تحقيق السلام العادل، مشيدا في هذا الإطار بالجهود الدبلوماسية والمساعي الحثيثة التي بذلتها كل من دولة قطر والجمهورية التركية في تهيئة الأجواء للحوار البناء وتيسير التفاهم بين الجانبين، بما يسهِم في تحقيق تطلعات شعبي باكستان وأفغانستان في السلام والتنمية.
