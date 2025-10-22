  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
حكماء المسلمين يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

2025-10-22 06:01:27
(MENAFN- Al-Bayan) رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهوريتي باكستان الإسلامية وأفغانستان، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء التوتر وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشاد المجلس في بيان أصدره اليوم باستجابة الطَّرفين لنداءات العقل والحكمة والضَّمير الإنساني، بما يجسد المبادئ الإسلاميَّة التي تحث على حفظ الأرواح، وحسن الجوار، وتغليب لغة الحوار على العنف والنزاع، داعيا الطرفين إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وحماية المدنيين، بما يعزز من تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار المشترك.

وأكد مجلس حكماء المسلمين دعمه لكل الجهود المخلصة الهادفة إلى تحقيق السلام العادل، مشيدا في هذا الإطار بالجهود الدبلوماسية والمساعي الحثيثة التي بذلتها كل من دولة قطر والجمهورية التركية في تهيئة الأجواء للحوار البناء وتيسير التفاهم بين الجانبين، بما يسهِم في تحقيق تطلعات شعبي باكستان وأفغانستان في السلام والتنمية.

