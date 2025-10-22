صفقة غريبن المنتظرة..زيلينسكي في السويد لتأمين اتفاقية أسلحة جديدة مع ساب!

MENAFN - Al-Bayan) يتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد الأربعاء، حيث سيعلن البلدان اتفاقاً "لتصدير" أسلحة، على ما أفادت به الحكومة السويدية في بيان.

ويلتقي زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينغ، المقر العام لشركة "ساب" للصناعات الدفاعية التي تنتج طائرات "غريبن" المطاردة.

وأضافت الحكومة: "في ختام اللقاء، يعقد كريسترسون وزيلينسكي مؤتمراً صحافياً مشتركاً للقيام بإعلان في مجالات صادرات الدفاع"، وسيكون ذلك عند الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وكتب كريسترسون على منصة "إكس": "وجود أوكرانيا قوية وقادرة يمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى السويد، وسنواصل الحرص على أن تكون أوكرانيا قادرة على الرد على العدوان الروسي".

يُذكر أن السويد علّقت العام الماضي خططها لإرسال مقاتلات من طراز غريبن إلى أوكرانيا، وذلك رداً على طلب من الدول الشريكة لإعطاء الأولوية لطائرات "إف-16" الأمريكية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي السويد، التي تُعد واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، لترسيخ دورها في الأمن الأوروبي بعد انضمامها (أو قرب انضمامها) إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

إن الإعلان عن اتفاقية تصدير أسلحة يعزز التعاون الدفاعي بين البلدين، وقد يكون جزءاً من حزمة مساعدات عسكرية سويدية جديدة وكبيرة تمثل دفعة حاسمة لقدرات كييڤ الدفاعية المستمرة ضد العدوان.

يُعتقد أن جزءاً أساسياً من الإعلان المرتقب سيحسم مصير مقاتلات "غريبن" المصنعة من قبل شركة "ساب"، والتي علقت السويد خطط إرسالها سابقاً بطلب أمريكي.

وتُعد هذه الطائرات جذابة بشكل خاص لأوكرانيا بسبب مميزاتها التشغيلية، حيث تتميز بتكاليف صيانتها المنخفضة وقدرتها الفائقة على الإقلاع والهبوط من مدارج قصيرة أو حتى طرق سريعة، مما يجعلها مثالية للعمليات الجوية في بيئة حرب غير مستقرة ومتغيرة.

يشير اختيار مدينة لينكوبينغ، المقر الرئيسي لـ "ساب"، كمكان للاجتماع إلى أن الإعلان سيركز بشكل كبير على تعزيز القدرات الجوية والدفاعية لأوكرانيا.

هذه الخطوة تمثل تحولاً محتملاً في استراتيجية الإمداد العسكري الغربي، لضمان استجابة أوكرانيا الفعالة والدائمة للتهديدات الروسية وحماية مجالها الجوي.