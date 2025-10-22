أجواء معتدلة الى لطيفة حتى السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- يكون الطقس اليوم الأربعاء، معتدلًا في معظم المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مابعد الظهر إلى شمالية معتدلة السرعة.

اما الجمعة، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويبقى الطقس السبت، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 32 - 15، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.

