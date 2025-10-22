اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 تشرين الأول (بترا) - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إحاطته الشهرية المفتوحة ومشاوراته المغلقة حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا.ومن المتوقع أن يقدم الإحاطات نائبة المبعوث الخاص لسوريا، نجات رشدي ومدير المكتب الأممي لللشؤون الإنسانية، قسم الشؤون التنسيقية، راميش راجاسينغام.