رئيس كردستان العراق والموفد الأمريكي لسوريا يتفقان على ضرورة حل المشكلات بالحوار

رئيس كردستان العراق والموفد الأمريكي لسوريا يتفقان على ضرورة حل المشكلات بالحوار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 21 - 10 (كونا) -- بحث رئيس إقليم كردستان العراق كردستان العراق نيجيرفان بارزاني هاتفيا مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك اليوم الثلاثاء الأوضاع في سوريا وآخر تطورات المنطقة واتفقا في هذا الصدد على ضرورة حل المشاكل في المنطقة عن طريق الحوار والتفاهم.
وذكرت رئاسة إقليم كردستان في بيان أن باراك دعا البارزاني خلال الاتصال إلى مواصلة دوره الإيجابي نحو الأكراد في سوريا مجددا شكره لدور رئيس كردستان العراق "ومساعدته وتعاونه في حل مشاكل الأكراد في سوريا مع دمشق".
كان البارزاني قد صرح بأن سوريا أمام "فرصة أخيرة" للاستقرار بعد سنوات من الصراع مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لبناء دولة تعددية. (النهاية)
