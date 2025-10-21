  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس كردستان العراق والموفد الأمريكي لسوريا يتفقان على ضرورة حل المشكلات بالحوار

2025-10-21 11:22:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 21 - 10 (كونا) -- بحث رئيس إقليم كردستان العراق كردستان العراق نيجيرفان بارزاني هاتفيا مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك اليوم الثلاثاء الأوضاع في سوريا وآخر تطورات المنطقة واتفقا في هذا الصدد على ضرورة حل المشاكل في المنطقة عن طريق الحوار والتفاهم.
وذكرت رئاسة إقليم كردستان في بيان أن باراك دعا البارزاني خلال الاتصال إلى مواصلة دوره الإيجابي نحو الأكراد في سوريا مجددا شكره لدور رئيس كردستان العراق "ومساعدته وتعاونه في حل مشاكل الأكراد في سوريا مع دمشق".
كان البارزاني قد صرح بأن سوريا أمام "فرصة أخيرة" للاستقرار بعد سنوات من الصراع مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لبناء دولة تعددية. (النهاية)

ص ب ر / م ع ح ع


MENAFN21102025000071011013ID1110229644

