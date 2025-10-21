الجيش اليمني يثني على بسالة أفراده في التصدي لهجوم تنظيم القاعدة

403
الجيش اليمني يثني على بسالة أفراده في التصدي لهجوم تنظيم القاعدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 21 - 10 (كونا) -- أدانت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم القاعدة اليوم الثلاثاء على مقر المجمع الحكومي في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن وثمنتا صمود الجيش في التصدي للهجوم الذي أودى بحياة أربعة عسكريين وأصاب آخرين بجروح.
وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية في بيان أصدرته أن الهجوم الإرهابي نفذته صباح اليوم عناصر تنظيم القاعدة بسيارتين مفخختين وتمكن أفراد اللواء الأول - دعم وإسناد- من تفجير السيارة الأولى قرب البوابة الرئيسية فيما حاولت عناصر أخرى التسلل إلى داخل المجمع وتم التصدي لها والقضاء عليها.
وأشاد البيان "بصمود قوات اللواء الأول دعم وإسناد الذين تصدوا للهجوم بكل شجاعة وبسالة حتى تمكنوا من القضاء على جميع المهاجمين محققين بذلك نصرا كبيرا على قوى الشر والإرهاب التي تحاول عبثا زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة".
وأكد البيان أن "هذه الجرائم الإرهابية لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره والمتعاونين معهم حتى القضاء على هذه الآفة وتحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع اليمن".
وكان محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين قد أكد في وقت سابق من اليوم مقتل أربعة جنود وسبعة من عناصر تنظيم القاعدة خلال اشتباكات أعقبت هجوما انتحاريا بسيارتين مفخختين استهدف مقرا حكوميا تتخذه قوات عسكرية مقرا لها في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن. (النهاية)
س ن ص / ف ا س
