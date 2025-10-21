  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الجيش اليمني يثني على بسالة أفراده في التصدي لهجوم تنظيم القاعدة

2025-10-21 11:22:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 21 - 10 (كونا) -- أدانت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم القاعدة اليوم الثلاثاء على مقر المجمع الحكومي في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن وثمنتا صمود الجيش في التصدي للهجوم الذي أودى بحياة أربعة عسكريين وأصاب آخرين بجروح.
وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية في بيان أصدرته أن الهجوم الإرهابي نفذته صباح اليوم عناصر تنظيم القاعدة بسيارتين مفخختين وتمكن أفراد اللواء الأول - دعم وإسناد- من تفجير السيارة الأولى قرب البوابة الرئيسية فيما حاولت عناصر أخرى التسلل إلى داخل المجمع وتم التصدي لها والقضاء عليها.
وأشاد البيان "بصمود قوات اللواء الأول دعم وإسناد الذين تصدوا للهجوم بكل شجاعة وبسالة حتى تمكنوا من القضاء على جميع المهاجمين محققين بذلك نصرا كبيرا على قوى الشر والإرهاب التي تحاول عبثا زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة".
وأكد البيان أن "هذه الجرائم الإرهابية لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره والمتعاونين معهم حتى القضاء على هذه الآفة وتحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع اليمن".
وكان محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين قد أكد في وقت سابق من اليوم مقتل أربعة جنود وسبعة من عناصر تنظيم القاعدة خلال اشتباكات أعقبت هجوما انتحاريا بسيارتين مفخختين استهدف مقرا حكوميا تتخذه قوات عسكرية مقرا لها في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن. (النهاية)

