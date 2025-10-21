  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اوغندا.. 15 يناير 2026 موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية

2025-10-21 11:22:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط – 21 – 10 (كونا) -- أعلنت اللجنة الانتخابية الأوغندية اليوم الثلاثاء أن الانتخابات العامة في البلاد ستجرى في 15 يناير 2026 لاختيار رئيس جديد للجمهورية وأعضاء البرلمان في اقتراع موحد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس المنتهية ولايته يوري موسيفيني البالغ من العمر 81 عاما والذي يتولى الحكم منذ عام 1986 سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة سعيا لولاية جديدة على رأس الدولة.
وأضافت أن موسيفيني سيواجه منافسه البارز روبرت كياجولاني المعروف باسم (بوبي واين) البالغ من العمر 43 عاما إلى جانب ستة مرشحين آخرين يمثلون أحزابا صغيرة وفق ما كشفت عنه اللجنة الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أن الناخبين الأوغنديين سيدلون بأصواتهم في اليوم نفسه لاختيار أعضاء البرلمان ضمن انتخابات تشريعية تجرى بالتوازي مع الاستحقاق الرئاسي. (النهاية)

