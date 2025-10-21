اوغندا.. 15 يناير 2026 موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية

403
اوغندا.. 15 يناير 2026 موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط – 21 – 10 (كونا) -- أعلنت اللجنة الانتخابية الأوغندية اليوم الثلاثاء أن الانتخابات العامة في البلاد ستجرى في 15 يناير 2026 لاختيار رئيس جديد للجمهورية وأعضاء البرلمان في اقتراع موحد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس المنتهية ولايته يوري موسيفيني البالغ من العمر 81 عاما والذي يتولى الحكم منذ عام 1986 سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة سعيا لولاية جديدة على رأس الدولة.
وأضافت أن موسيفيني سيواجه منافسه البارز روبرت كياجولاني المعروف باسم (بوبي واين) البالغ من العمر 43 عاما إلى جانب ستة مرشحين آخرين يمثلون أحزابا صغيرة وفق ما كشفت عنه اللجنة الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أن الناخبين الأوغنديين سيدلون بأصواتهم في اليوم نفسه لاختيار أعضاء البرلمان ضمن انتخابات تشريعية تجرى بالتوازي مع الاستحقاق الرئاسي. (النهاية)
