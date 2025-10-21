رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الامريكي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

403
رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الامريكي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 21 - 10 (كونا) -- تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو بحثا فيه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومواصلة جهود ترسيخ الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والامنية والعسكرية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني جدد اثناء الاتصال حرص حكومته على مواصلة زخم التعاون الثنائي والمضي في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في الاشهر الماضية ولاسيما المتعلقة بتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية البيئة الاستثمارية وتهيئة المناخ للاستثمارات والشركات الامريكية في العراق.
واشار السوداني الى ان العلاقات الودية بين بغداد وواشنطن تقوم على الحوار البناء والتواصل المستمر عبر قنوات متعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويكرس الثقة المتبادلة في اطار من التشاور والتنسيق داعيا الى تجنب ما وصفها بالخطوات الاحادية الجانب خارج اطار التواصل والتشاور.
واوضح البيان ان الطرفين ناقشا كذلك الاستحقاق الدستوري في الانتخابات المرتقبة بالعراق اذ اكد السوداني حرص حكومته على تعزيز المسار الديمقراطي بما يرسخ الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في العراق. (النهاية)
