دوري أبطال أوروبا: (آرسنال) الإنجليزي يفوز برباعية نظيفة على (اتليتيكو مدريد) الإسباني

دوري أبطال أوروبا: (آرسنال) الإنجليزي يفوز برباعية نظيفة على (اتليتيكو مدريد) الإسباني
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 21 - 10 (كونا) -- فاز فريق (آرسنال) الانجليزي اليوم الثلاثاء على ضيفه (اتليتيكو مدريد) الاسباني برباعية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وفي المباراة التي اقيمت على ملعب (الإمارات) في لندن وبعد شوط اول انتهى بالتعادل السلبي افتتح البرازيلي غابرييل ماغاهاييس سلسلة الأهداف للآرسنال في الدقيقة 57 وبعد سبع دقائق سجل الفريق اللندني الهدف الثاني بتوقيع البرازيلي مارتينيلي.
وفي الدقيقة 67 نجح السويدي فيكتور غيوكيريس بإضافة الهدف الثالث قبل ان يعود اللاعب نفسه بعد ثلاث دقائق فقط لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه.
بدوره حقق (نيوكاسل يونايتد) الإنجليزي فوزا مهما على ضيفه (بنفيكا) البرتغالي بثلاثية نظيفة.
وسجل اهداف المباراة كل من الإنجليزي أنثوني غوردن في الدقيقة 32 ومواطنه هارفي بارنز في مناسبتين الاولى في الدقيقة 70 والثانية قبل نهاية الوقت الرسمي للقاء بسبع دقائق.
وبهذه النتائج يحتل (آرسنال) المركز الثالث بتسع نقاط و(نيوكاسل) المركز السابع بست نقاط فيما يتواجد (اتليتيكو مدريد) في المركز ال18 بثلاث نقاط و(بنفيكا) في المركز ال34 دون نقاط بعد تلقيه هزيمته الثالثة. (النهاية)
م ر ن / م ع ح ع
م ر ن / م ع ح ع
