دوري أبطال أوروبا: (آرسنال) الإنجليزي يفوز برباعية نظيفة على (اتليتيكو مدريد) الإسباني

2025-10-21 11:22:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 21 - 10 (كونا) -- فاز فريق (آرسنال) الانجليزي اليوم الثلاثاء على ضيفه (اتليتيكو مدريد) الاسباني برباعية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وفي المباراة التي اقيمت على ملعب (الإمارات) في لندن وبعد شوط اول انتهى بالتعادل السلبي افتتح البرازيلي غابرييل ماغاهاييس سلسلة الأهداف للآرسنال في الدقيقة 57 وبعد سبع دقائق سجل الفريق اللندني الهدف الثاني بتوقيع البرازيلي مارتينيلي.
وفي الدقيقة 67 نجح السويدي فيكتور غيوكيريس بإضافة الهدف الثالث قبل ان يعود اللاعب نفسه بعد ثلاث دقائق فقط لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه.
بدوره حقق (نيوكاسل يونايتد) الإنجليزي فوزا مهما على ضيفه (بنفيكا) البرتغالي بثلاثية نظيفة.
وسجل اهداف المباراة كل من الإنجليزي أنثوني غوردن في الدقيقة 32 ومواطنه هارفي بارنز في مناسبتين الاولى في الدقيقة 70 والثانية قبل نهاية الوقت الرسمي للقاء بسبع دقائق.
وبهذه النتائج يحتل (آرسنال) المركز الثالث بتسع نقاط و(نيوكاسل) المركز السابع بست نقاط فيما يتواجد (اتليتيكو مدريد) في المركز ال18 بثلاث نقاط و(بنفيكا) في المركز ال34 دون نقاط بعد تلقيه هزيمته الثالثة. (النهاية)

