الجيش الأمريكي يعلن إنشاء مركز للتنسيق المدني العسكري يتعلق بغزة ويؤكد أنه لم ينشر قوات في القطاع

الجيش الأمريكي يعلن إنشاء مركز للتنسيق المدني العسكري يتعلق بغزة ويؤكد أنه لم ينشر قوات في القطاع
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 10 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها أنشأت مركزا للتنسيق المدني العسكري يمهد الطريق أمام إجراءات أخرى تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر ومراقبة وقف إطلاق النار بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنها الكيان الم.
وقالت القيادة في بيان إنها افتتحت المركز في 17 أكتوبر الجاري "إيذانا بالإنشاء الرسمي لمركز تنسيق رئيسي للمساعدات المقدمة إلى غزة".
وأوضحت أن "مركز التنسيق المدني العسكري صمم لدعم جهود تحقيق الاستقرار ولن ينتشر أفراد الجيش الأمريكي في غزة بل سيساعدون في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من نظرائهم الدوليين إلى غزة".
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في البيان إن "جمع أصحاب المصلحة الذين يتشاركون هدف تحقيق الاستقرار الناجح في غزة أمر ضروري لتحقيق انتقال سلمي".
وأضاف كوبر أنه "خلال الأسبوعين المقبلين سيدمج أفراد الجيش الأمريكي مع ممثلين من الدول الشريكة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص عند وصولهم إلى مركز التنسيق".
وحسب القيادة فإن مركز التنسيق المدني العسكري "سيراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويضم قاعدة عمليات تتيح للموظفين تقييم التطورات في غزة فورا بالإضافة إلى تجهيز مساحات المكاتب والاجتماعات لتعزيز التخطيط التعاوني بين القادة والممثلين والموظفين".
وتم إنشاء المركز من جانب "نحو 200 جندي أمريكي من ذوي الخبرة في النقل والتخطيط والأمن والخدمات اللوجستية والهندسة". (النهاية)
