الجيش الأمريكي يعلن إنشاء مركز للتنسيق المدني العسكري يتعلق بغزة ويؤكد أنه لم ينشر قوات في القطاع

2025-10-21 11:22:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 10 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها أنشأت مركزا للتنسيق المدني العسكري يمهد الطريق أمام إجراءات أخرى تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر ومراقبة وقف إطلاق النار بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنها الكيان الم.
وقالت القيادة في بيان إنها افتتحت المركز في 17 أكتوبر الجاري "إيذانا بالإنشاء الرسمي لمركز تنسيق رئيسي للمساعدات المقدمة إلى غزة".
وأوضحت أن "مركز التنسيق المدني العسكري صمم لدعم جهود تحقيق الاستقرار ولن ينتشر أفراد الجيش الأمريكي في غزة بل سيساعدون في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من نظرائهم الدوليين إلى غزة".
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في البيان إن "جمع أصحاب المصلحة الذين يتشاركون هدف تحقيق الاستقرار الناجح في غزة أمر ضروري لتحقيق انتقال سلمي".
وأضاف كوبر أنه "خلال الأسبوعين المقبلين سيدمج أفراد الجيش الأمريكي مع ممثلين من الدول الشريكة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص عند وصولهم إلى مركز التنسيق".
وحسب القيادة فإن مركز التنسيق المدني العسكري "سيراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويضم قاعدة عمليات تتيح للموظفين تقييم التطورات في غزة فورا بالإضافة إلى تجهيز مساحات المكاتب والاجتماعات لتعزيز التخطيط التعاوني بين القادة والممثلين والموظفين".
وتم إنشاء المركز من جانب "نحو 200 جندي أمريكي من ذوي الخبرة في النقل والتخطيط والأمن والخدمات اللوجستية والهندسة". (النهاية)

