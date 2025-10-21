  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
دوري ابطال آسيا للنخبة: الهلال السعودي يفوز على السد القطري بثلاثية ويتصدر الترتيب

2025-10-21 11:22:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 10 (كونا) -- فاز نادي (الهلال) السعودي على ضيفه (السد) القطري بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب (المملكة أرينا) في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.
وسجل (الهلال) الهدف الأول عن طريق مدافعه التركي يوسف أكتشيشيك في الدقيقة 25 قبل أن يضيف زميله السنغالي خاليدو كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 40 من الشوط الاول.
وقلص (السد) النتيجة بهدف أحرزه المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 63 قبل أن يتمكن الصربي سيرغي سافيتش من تعزيز النتيجة للهلال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 81.
وبهذا الفوز يصل (الهلال) إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب لمجموعة غرب آسيا ويأتي خلفه مواطنه (الأهلي) السعودي ثم (شباب الأهلي) الإماراتي ولكل منهما سبع نقاط بينما توقف رصيد (السد) القطري عند النقطة الثانية في المركز التاسع. (النهاية)

MENAFN21102025000071011013ID1110229638

