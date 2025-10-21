دوري ابطال آسيا للنخبة: الهلال السعودي يفوز على السد القطري بثلاثية ويتصدر الترتيب

403
دوري ابطال آسيا للنخبة: الهلال السعودي يفوز على السد القطري بثلاثية ويتصدر الترتيب
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 10 (كونا) -- فاز نادي (الهلال) السعودي على ضيفه (السد) القطري بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب (المملكة أرينا) في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.
وسجل (الهلال) الهدف الأول عن طريق مدافعه التركي يوسف أكتشيشيك في الدقيقة 25 قبل أن يضيف زميله السنغالي خاليدو كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 40 من الشوط الاول.
وقلص (السد) النتيجة بهدف أحرزه المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 63 قبل أن يتمكن الصربي سيرغي سافيتش من تعزيز النتيجة للهلال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 81.
وبهذا الفوز يصل (الهلال) إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب لمجموعة غرب آسيا ويأتي خلفه مواطنه (الأهلي) السعودي ثم (شباب الأهلي) الإماراتي ولكل منهما سبع نقاط بينما توقف رصيد (السد) القطري عند النقطة الثانية في المركز التاسع. (النهاية)
