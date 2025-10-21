  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الكويت تؤكد أن السلام والاستقرار لن يتحققا في ظل استمرار انتشار الأسلحة

2025-10-21 11:22:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 10 (كونا) -- أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء على مواقفها الثابتة إزاء قضايا نزع السلاح والأمن الدولي وذلك انطلاقا من قناعتها بأن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في ظل استمرار انتشار الأسلحة ولاسيما النووية منها.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بندر العنزي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بمعاهدة عدم الانتشار النووي.
وقال العنزي "يضم وفد بلادي صوته إلى بياني حركة عدم الانحياز والمجموعة العربية ويلقي هذا البيان بصفة وطنية" لافتا إلى أن توجيه الموارد نحو التنمية أولى من سباقات التسلح وخاصة مع ما يواجه عالم اليوم من مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد التوترات وتنامي الترسانات النووية والتلويح باستخدامها الأمر الذي يهدد منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار ويقوض مصداقيتها.
وأكد أن الكويت تؤمن بأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تظل حجر الزاوية في هذه المنظومة وتدعو إلى تفعيل روح التعاون والحوار البناء لإنجاح مؤتمر المراجعة المقبل والخروج بنتائج ملموسة "تقربنا من عالم خال من الأسلحة النووية خاصة بعد تعثر المؤتمرين السابقين في اعتماد وثيقة ختامية".
وفي هذا الإطار أعاد العنزي التذكير بمقترح دولة الكويت لإنشاء لجنة فرعية مخصصة تعنى بالضمانات الأمنية السلبية ضمن إطار اللجان التحضيرية لمؤتمر المراجعة القادم وذلك لتعزيز الحوار البناء بين الدول الحائزة وغير الحائزة على الأسلحة النووية دعما لمصداقية منظومة عدم الانتشار وتحقيقا للأمن الجماعي.
وأضاف الملحق الدبلوماسي بندر العنزي أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية تعتبر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الدولي وفي هذا الإطار تجدد دولة الكويت تمسكها بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وذلك وفقا لما أقره مؤتمر المراجعة لعام 1995.
وأعرب عن ترحيب الكويت بالتقدم المحرز في مؤتمرات إنشاء المنطقة الخالية وتطلعها إلى نجاح الدورة السادسة المقبلة برئاسة المغرب الشقيق تحقيقا لهذا الهدف.
وأوضح أن دولة الكويت تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام الاحتلال الاسرائيلي بصفته السلطة القائمة بالاحتلال بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع كافة منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة إذ يبقى الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم إلى المعاهدة والمعرقل الرئيسي لجهود إنشاء المنطقة الخالية.
وقال العنزي "رأينا وزراء في حكومة الاحتلال يطالبون باستخدام الأسلحة النووية ضد المدنيين في قطاع غزة وهو تهديد سافر للسلم والأمن الدوليين وانتهاك صارخ للمعايير الدولية التي تحظر التهديد باستخدام الأسلحة النووية تحت أي ظرف من الظروف وإقرار بامتلاكها لهذه الأسلحة الفتاكة".
وختم العنزي قائلا "أود أن أستثمر هذه الفرصة السانحة في هذا المحفل الدولي المهم للاعراب عن تثمين دولة الكويت لجهود وساطة الولايات المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في التوصل إلى اتفاق قمة شرم الشيخ للسلام والذي أنهى الحرب على غزة".
وجدد في ختام كلمته دعم الكويت الكامل لرئاسة اللجنة الأولى وتطلعها إلى العمل المشترك مع الوفود الشقيقة والصديقة لترسيخ السلم والأمن الدوليين. (النهاية) ر ج

