خفر السواحل اليمني والبحرية الباكستانية يضبطان سفينة تحمل طنين من المخدرات

خفر السواحل اليمني والبحرية الباكستانية يضبطان سفينة تحمل طنين من المخدرات

2025-10-21 11:22:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 21 - 10 (كونا) -- أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية اليوم الثلاثاء أنها تمكنت من ضبط سفينة تحمل أكثر من ألفي كيلوغرام من المخدرات وذلك بالتعاون مع القوات البحرية الباكستانية العاملة ضمن قوة الواجب المشتركة (150) بقيادة البحرية الملكية السعودية.
وأوضحت مصلحة خفر السواحل في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن عملية الضبط تمت بعد رصد وتتبع السفينة (زعيمة) التي عثر على متنها على 2056 كيلوغراما من مادة الأمفيتامين (الشبو).
ولفتت إلى أنه تم التحفظ على طاقم السفينة من الجنسيتين الإيرانية والباكستانية لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى الجهات المختصة دون الإشارة إلى المنطقة التي ضبطت فيها الشحنة.
وأكدت المصلحة استمرار دورياتها البحرية في رصد وضبط أي أنشطة غير مشروعة تهدد الأمن البحري وتأمين السواحل اليمنية من التهريب والجريمة المنظمة. (النهاية)

