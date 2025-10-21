403
خفر السواحل اليمني والبحرية الباكستانية يضبطان سفينة تحمل طنين من المخدرات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 21 - 10 (كونا) -- أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية اليوم الثلاثاء أنها تمكنت من ضبط سفينة تحمل أكثر من ألفي كيلوغرام من المخدرات وذلك بالتعاون مع القوات البحرية الباكستانية العاملة ضمن قوة الواجب المشتركة (150) بقيادة البحرية الملكية السعودية.
وأوضحت مصلحة خفر السواحل في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن عملية الضبط تمت بعد رصد وتتبع السفينة (زعيمة) التي عثر على متنها على 2056 كيلوغراما من مادة الأمفيتامين (الشبو).
ولفتت إلى أنه تم التحفظ على طاقم السفينة من الجنسيتين الإيرانية والباكستانية لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى الجهات المختصة دون الإشارة إلى المنطقة التي ضبطت فيها الشحنة.
وأكدت المصلحة استمرار دورياتها البحرية في رصد وضبط أي أنشطة غير مشروعة تهدد الأمن البحري وتأمين السواحل اليمنية من التهريب والجريمة المنظمة. (النهاية)
