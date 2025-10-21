موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - المنظمة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا) تنتخب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية رئيسا لها للفترة من 2025 إلى 2027.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تقول إن عدد ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 13 شهيدا وثمانية مصابين.

عدن - محافظ أبين بجنوب اليمن اللواء أبوبكر حسين يعلن مقتل أربعة جنود وسبعة من عناصر تنظيم القاعدة في هجوم انتحاري بسيارتين مفخختين استهدفتا مقرا حكوميا تتخذه قوات عسكرية مقرا لها في المحافظة.

عدن - السلطات اليمنية تعلن مصرع 15 شخصا وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري على الطريق الدولي بمحافظة (مأرب) اليمنية نتيجة تصادم حافلة نقل ركاب متوسطة الحجم مع دراجة نارية وشاحنة ما أدى إلى اشتعال الحافلة التي تعمل بالغاز.

باريس - رئيسة النيابة العامة في باريس لور بيكو مساء تعلن تقديرا أوليا ب 88 مليون يورو (102 مليون دولار أمريكي) لقيمة المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر الشهير بقلب العاصمة الفرنسية في عملية السطو المذهلة.

واشنطن - تقرير للبنك الدولي يكشف عن تقدير المنظمة الدولية لتكلفة إعادة اعمار سوريا بعد أكثر من 13 عاما من الصراع بنحو 216 مليار دولار امريكي. (النهاية) ر ج