موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تقول إن عدد ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 13 شهيدا وثمانية مصابين.
عدن - محافظ أبين بجنوب اليمن اللواء أبوبكر حسين يعلن مقتل أربعة جنود وسبعة من عناصر تنظيم القاعدة في هجوم انتحاري بسيارتين مفخختين استهدفتا مقرا حكوميا تتخذه قوات عسكرية مقرا لها في المحافظة.
عدن - السلطات اليمنية تعلن مصرع 15 شخصا وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري على الطريق الدولي بمحافظة (مأرب) اليمنية نتيجة تصادم حافلة نقل ركاب متوسطة الحجم مع دراجة نارية وشاحنة ما أدى إلى اشتعال الحافلة التي تعمل بالغاز.
باريس - رئيسة النيابة العامة في باريس لور بيكو مساء تعلن تقديرا أوليا ب 88 مليون يورو (102 مليون دولار أمريكي) لقيمة المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر الشهير بقلب العاصمة الفرنسية في عملية السطو المذهلة.
واشنطن - تقرير للبنك الدولي يكشف عن تقدير المنظمة الدولية لتكلفة إعادة اعمار سوريا بعد أكثر من 13 عاما من الصراع بنحو 216 مليار دولار امريكي. (النهاية) ر ج
