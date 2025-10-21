1718 وظيفة شاغرة للمواطنين عبر المنصة الوطنية للتوظيف
في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل، أعلنت الوزارة ارتفاع إجمالي الوظائف الشاغرة المتاحة عبر المنصة الوطنية للتوظيف إلى 1718 وظيفة، بعد انضمام شركات جديدة إلى قائمة الجهات المشاركة في دعم جهود التوظيف الوطني.
وبلغ إجمالي عدد الشركات التي زودت المنصة بوظائف شاغرة بلغ حتى الآن 27 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل نوعية في منشآت القطاع الخاص.
وشهدت القائمة انضمام شركة بحرين أباريل تريدنغ التي أضافت (55 وظيفة) جديدة، ومستشفى الكندي الذي وفر (14 وظيفة) للمواطنين وأسواق الجزيرة 10 وظائف وأسواق نستو 20 وظيفة ما رفع إجمالي عدد الوظائف المعروضة عبر المنصة إلى 1718 وظيفة حتى الآن.
وتضم قائمة الشركات المشاركة مسبقا في الحملة كلاً من: طيران الخليج (200 وظيفة)، إدامة (200)، أمانة هيلث (200)، بيون (150)، زين البحرين (110)، مستشفى الهلال (63)، ألبا (60)، استثمارات الزياني (50)، أراي (50)، بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي (40)، صله (40)، الضاعن (40)، بنك البحرين والكويت (36)، باسرك (32)، ماكدونالدز (30)، شركة أسري (20)، بيت التمويل الكويتي (20)، حلبة البحرين الدولية (20)، مزاد (10)، رامز (18)، غراس (10)، فنادق الخليج (10)، مجموعة مسار (10).
وأكدت وزارة العمل أن الوظائف المطروحة تتنوع لتشمل مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية والمهنية، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات مؤسسات القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الفرص المعروضة تراعي تحقيق المواءمة بين مهارات المتقدمين ومتطلبات الوظائف المتاحة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
