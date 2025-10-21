1718 وظيفة شاغرة للمواطنين عبر المنصة الوطنية للتوظيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ - 22:30

في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بعرض‭ ‬ثلاث‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬لكل‭ ‬باحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬مسجل‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬ارتفاع‭ ‬إجمالي‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوظيف‭ ‬إلى‭ ‬1718‭ ‬وظيفة،‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ ‬شركات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬التوظيف‭ ‬الوطني‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬زودت‭ ‬المنصة‭ ‬بوظائف‭ ‬شاغرة‭ ‬بلغ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬27‭ ‬شركة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وشهدت‭ ‬القائمة‭ ‬انضمام‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬أباريل‭ ‬تريدنغ‭ ‬التي‭ ‬أضافت‭ (‬55‭ ‬وظيفة‭) ‬جديدة،‭ ‬ومستشفى‭ ‬الكندي‭ ‬الذي‭ ‬وفر‭ (‬14‭ ‬وظيفة‭) ‬للمواطنين‭ ‬وأسواق‭ ‬الجزيرة‭ ‬10‭ ‬وظائف‭ ‬وأسواق‭ ‬نستو‭ ‬20‭ ‬وظيفة‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الوظائف‭ ‬المعروضة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬إلى‭ ‬1718‭ ‬وظيفة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬مسبقا‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬كلاً‭ ‬من‭: ‬طيران‭ ‬الخليج‭ (‬200‭ ‬وظيفة‭)‬،‭ ‬إدامة‭ (‬200‭)‬،‭ ‬أمانة‭ ‬هيلث‭ (‬200‭)‬،‭ ‬بيون‭ (‬150‭)‬،‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ (‬110‭)‬،‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال‭ (‬63‭)‬،‭ ‬ألبا‭ (‬60‭)‬،‭ ‬استثمارات‭ ‬الزياني‭ (‬50‭)‬،‭ ‬أراي‭ (‬50‭)‬،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬40‭)‬،‭ ‬صله‭ (‬40‭)‬،‭ ‬الضاعن‭ (‬40‭)‬،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ (‬36‭)‬،‭ ‬باسرك‭ (‬32‭)‬،‭ ‬ماكدونالدز‭ (‬30‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ (‬20‭)‬،‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ (‬20‭)‬،‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ (‬20‭)‬،‭ ‬مزاد‭ (‬10‭)‬،‭ ‬رامز‭ (‬18‭)‬،‭ ‬غراس‭ (‬10‭)‬،‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ (‬10‭)‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬مسار‭ (‬10‭).‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬الوظائف‭ ‬المطروحة‭ ‬تتنوع‭ ‬لتشمل‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬والمؤهلات‭ ‬العلمية‭ ‬والمهنية،‭ ‬وبما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬واحتياجات‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرص‭ ‬المعروضة‭ ‬تراعي‭ ‬تحقيق‭ ‬المواءمة‭ ‬بين‭ ‬مهارات‭ ‬المتقدمين‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الوظائف‭ ‬المتاحة‭.‬