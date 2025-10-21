  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
1718 وظيفة شاغرة للمواطنين عبر المنصة الوطنية للتوظيف

1718 وظيفة شاغرة للمواطنين عبر المنصة الوطنية للتوظيف

2025-10-21 11:22:24
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ - 22:30

في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بعرض‭ ‬ثلاث‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬لكل‭ ‬باحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬مسجل‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬ارتفاع‭ ‬إجمالي‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوظيف‭ ‬إلى‭ ‬1718‭ ‬وظيفة،‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ ‬شركات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬التوظيف‭ ‬الوطني‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬زودت‭ ‬المنصة‭ ‬بوظائف‭ ‬شاغرة‭ ‬بلغ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬27‭ ‬شركة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وشهدت‭ ‬القائمة‭ ‬انضمام‭ ‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬أباريل‭ ‬تريدنغ‭ ‬التي‭ ‬أضافت‭ (‬55‭ ‬وظيفة‭) ‬جديدة،‭ ‬ومستشفى‭ ‬الكندي‭ ‬الذي‭ ‬وفر‭ (‬14‭ ‬وظيفة‭) ‬للمواطنين‭ ‬وأسواق‭ ‬الجزيرة‭ ‬10‭ ‬وظائف‭ ‬وأسواق‭ ‬نستو‭ ‬20‭ ‬وظيفة‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الوظائف‭ ‬المعروضة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬إلى‭ ‬1718‭ ‬وظيفة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬مسبقا‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬كلاً‭ ‬من‭: ‬طيران‭ ‬الخليج‭ (‬200‭ ‬وظيفة‭)‬،‭ ‬إدامة‭ (‬200‭)‬،‭ ‬أمانة‭ ‬هيلث‭ (‬200‭)‬،‭ ‬بيون‭ (‬150‭)‬،‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ (‬110‭)‬،‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال‭ (‬63‭)‬،‭ ‬ألبا‭ (‬60‭)‬،‭ ‬استثمارات‭ ‬الزياني‭ (‬50‭)‬،‭ ‬أراي‭ (‬50‭)‬،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬40‭)‬،‭ ‬صله‭ (‬40‭)‬،‭ ‬الضاعن‭ (‬40‭)‬،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ (‬36‭)‬،‭ ‬باسرك‭ (‬32‭)‬،‭ ‬ماكدونالدز‭ (‬30‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ (‬20‭)‬،‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ (‬20‭)‬،‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ (‬20‭)‬،‭ ‬مزاد‭ (‬10‭)‬،‭ ‬رامز‭ (‬18‭)‬،‭ ‬غراس‭ (‬10‭)‬،‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ (‬10‭)‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬مسار‭ (‬10‭).‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬الوظائف‭ ‬المطروحة‭ ‬تتنوع‭ ‬لتشمل‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬والمؤهلات‭ ‬العلمية‭ ‬والمهنية،‭ ‬وبما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬واحتياجات‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرص‭ ‬المعروضة‭ ‬تراعي‭ ‬تحقيق‭ ‬المواءمة‭ ‬بين‭ ‬مهارات‭ ‬المتقدمين‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الوظائف‭ ‬المتاحة‭.‬

MENAFN21102025000055011008ID1110229609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث