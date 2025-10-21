"سكايرو" و"فاسيت" تتعاونان لتعزيز الخدمات المالية الرقمية في الخليج
وقّعت شركة «سكايرو» إحدى المجموعات المتخصصة في التقنية المالية الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة «فاسيت»( Fasset )، وهي منصة عالمية رائدة في التقنية المالية، وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، بهدف تعزيز الابتكار في الخدمات المالية العابرة للحدود في منطقة الخليج العربي. وشارك في توقيع المذكرة كبار المسؤولين في شركة «سكايرو الإمارات»، وهم أرسن لياميتوف، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة سكايرو، ودانيال أحمد، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «فاسيت»، بحضور باقي أعضاء الإدارة العليا لشركة سكايرو، ومن بينهم روبرتو مانكوني، الرئيس التنفيذي لشركة سكايرو في دول مجلس التعاون الخليجي، وستانيسلاف دروزديك، المدير المالي للمجموعة.
وبموجب هذه الشراكة، ستعمل شركتا «سكايرو الإمارات» و «فاسيت» على تطوير حلول مبتكرة للتحويلات الدولية للأفراد، تعتمد على العملات المستقرة، بما يضمن معاملات تحويل أكثر سرعةً وأماناً وكفاءةً من حيث التكلفة، كما ستسعى الشركتان إلى التعاون مع الجهات التنظيمية في المنطقة لتعزيز الامتثال الكامل وتحفيز الممارسات المبتكرة المسؤولة في المشهد المالي الرقمي المتطوّر. وفي هذا الإطار، ستشمل الشراكة الاستراتيجية استكشاف فرص تطوير وتوزيع الأصول المُرمَّزة، من خلال دمج خبرات «سكايرو» في الخدمات المالية السلسة ومنصات الإقراض، مع إمكانات شركة «فاسيت» الهائلة في تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية.
ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بإعادة تشكيل مستقبل المدفوعات العابرة للحدود، ودعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة. وفي هذا السياق، قال روبرتو مانكوني، الرئيس التنفيذي لشركة سكايرو في دول مجلس التعاون الخليجي: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة «فاسيت» في هذه المبادرة المهمة التي تشكّل خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات مجموعتنا في مجال التقنية المالية على مستوى الخليج. ونؤمن أن هذه الشراكة ستتيح لنا استكشاف نظُمٍ مالية رقمية جديدة تتماشى مع رسالتنا في إتاحة الخدمات المالية للعملاء حول العالم».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الرئيس الكولومبي يعتزم ملاحقة ترامب أمام القضاء الأميركي بتهمة القد...
شركات الشوكولاتة تبحث عن بدائل مع ارتفاع أسعار الكاكاو...
متجر الشرق الأوسط يوقع اتفاقية توزيع مع شركة "هانزجروهي" الألمانية...