"سكايرو" و"فاسيت" تتعاونان لتعزيز الخدمات المالية الرقمية في الخليج

2025-10-21 11:22:23
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

وقّعت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سكايرو‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬المجموعات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التقنية‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فاسيت‮»‬‭(‬ Fasset ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬التقنية‭ ‬المالية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬‮ ‬‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سكايرو‭ ‬الإمارات‮»‬،‭ ‬وهم أرسن‭ ‬لياميتوف،‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سكايرو،‭ ‬ودانيال‭ ‬أحمد،‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فاسيت‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬باقي‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬لشركة‭ ‬سكايرو،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬روبرتو‭ ‬مانكوني،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سكايرو‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وستانيسلاف‭ ‬دروزديك،‭ ‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬للمجموعة‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬ستعمل‭ ‬شركتا‭ ‬‮«‬سكايرو‭ ‬الإمارات‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬فاسيت‮»‬‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬للتحويلات‭ ‬الدولية‭ ‬للأفراد،‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬المستقرة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬معاملات‭ ‬تحويل‭ ‬أكثر‭ ‬سرعةً‭ ‬وأماناً‭ ‬وكفاءةً‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التكلفة،‭ ‬كما‭ ‬ستسعى‭ ‬الشركتان‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الامتثال‭ ‬الكامل‭ ‬وتحفيز‭ ‬الممارسات‭ ‬المبتكرة‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬المالي‭ ‬الرقمي‭ ‬المتطوّر‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬ستشمل‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬تطوير‭ ‬وتوزيع‭ ‬الأصول‭ ‬المُرمَّزة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬خبرات‭ ‬‮«‬سكايرو‮»‬‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬السلسة‭ ‬ومنصات‭ ‬الإقراض،‭ ‬مع‭ ‬إمكانات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فاسيت‮»‬‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬البلوك‭ ‬تشين‭ ‬والأصول‭ ‬الرقمية‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬المدفوعات‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والشمول‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬روبرتو‭ ‬مانكوني،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سكايرو‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فاسيت‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬مجموعتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنية‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج‭. ‬ونؤمن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستتيح‭ ‬لنا‭ ‬استكشاف‭ ‬نظُمٍ‭ ‬مالية‭ ‬رقمية‭ ‬جديدة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رسالتنا‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬للعملاء‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

MENAFN21102025000055011008ID1110229607

