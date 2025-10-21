(AFS) تتعاون مع Reboot01 لتأهيل جيل جديد من مواهب التكنولوجيا المالية في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬ AFS ،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬تعلن‭ ‬إطلاق‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع Reboot 01 ،‭ ‬أول‭ ‬مدرسة‭ ‬برمجة‭ ‬ومسرّع‭ ‬مواهب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المهمة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مسار‭ ‬قوي‭ ‬لإعداد‭ ‬الكفاءات،‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬التميز‭ ‬التعليمي‭ ‬والخبرة‭ ‬العملية‭ ‬الواقعية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والـ FinTech ‭ ‬الديناميكية‭.‬

تركّز‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬جاهزية‭ ‬الطلاب‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬شاملة‭ ‬وعملية‭. ‬وسيستفيد‭ ‬طلاب‭ ‬ Reboot 01‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬مباشرة،‭ ‬وتدريبات‭ ‬مهيكلة،‭ ‬وأنشطة‭ ‬مشتركة‭ ‬مثل‭ ‬مسابقات‭ ‬الهاكاثون،‭ ‬ولقاءات‭ ‬تقنية‭ ‬متخصصة،‭ ‬وندوات‭ ‬صناعية،‭ ‬ومعارض‭ ‬توظيف‭. ‬صُممت‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬لتزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بالتجارب‭ ‬العملية‭ ‬الضرورية،‭ ‬والتوجيه‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة،‭ ‬وفرص‭ ‬التواصل‭ ‬الحيوية،‭ ‬مما‭ ‬يهيئهم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬لمسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬ناجحة‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭:‬ AFS ‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬تمامًا‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬الاستثمار‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬المواهب‭ ‬التقنية‭ ‬عبر‭ ‬المنطقة‭. ‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬ Reboot 01‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬مستبقة‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬قاعدة‭ ‬مواهب‭ ‬عالية‭ ‬الكفاءة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬وجاهزة‭ ‬للمستقبل‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬الوطني‭. ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لخلق‭ ‬مسارات‭ ‬واضحة‭ ‬تمكّن‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬والمهارات‭ ‬العملية‭ ‬اللازمة‭ ‬للنجاح‭ ‬المهني،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للابتكار‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬ينال‭ ‬جلاد،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لـ‭:‬ Reboot 01‭ ‬‮«‬مع‭ ‬رسالتنا‭ ‬لتخريج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬مطوراً‭ ‬مؤهلاً‭ ‬سنويًا،‭ ‬فإن‭ ‬ Reboot 01‭ ‬ملتزمة‭ ‬برعاية‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬وتدعم‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬ AFS ‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬طلابنا‭ ‬وخريجينا‭ ‬وصولاً‭ ‬مباشراً‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة،‭ ‬ومشاريع‭ ‬مؤثرة،‭ ‬وفرصا‭ ‬مهنية‭ ‬مثيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬ Reboot 01‭ ‬سجلًا‭ ‬متميزًا‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬مطورين‭ ‬متكاملين‭ (‬ Full ‭-‬ Stack ‭ ‬ Developers ‭) ‬عبر‭ ‬مناهج‭ ‬عالمية‭ ‬معتمدة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭. ‬حيث‭ ‬يتعمق‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬مطلوبة‭ ‬وموجهة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل،‭ ‬تشمل‭: ‬تعلم‭ ‬الآلة،‭ ‬البلوك‭ ‬تشين،‭ ‬تطوير‭ ‬تطبيقات‭ ‬الهاتف،‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وتصميم‭ ‬الألعاب‭.‬

وتُعد‭ ‬المدرسة‭ ‬محركًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬لإعداد‭ ‬الكفاءات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬انضم‭ ‬خريجوها‭ ‬بنجاح‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬تقنية‭ ‬رائدة‭ ‬محلية‭ ‬وعالمية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬والأهم‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬الشمولية‭ ‬الجذرية،‭ ‬فلا‭ ‬يتطلب‭ ‬خبرة‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬البرمجة‭ ‬أو‭ ‬شهادة‭ ‬جامعية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ Reboot 01‭ ‬تدعم‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وتلتزم‭ ‬بتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬طموح‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬النساء‭ ‬إلى‭ ‬50 % ‭ ‬ضمن‭ ‬دفعاتها‭.‬