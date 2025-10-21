مركز ناصر العلمي والتقني يدشن "مختبر الأمن السيبراني" بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

دشّن‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬مختبر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬بمدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬وذلك‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬متكاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وإعداد‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الآمن،‭ ‬ودعماً‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

ويعد‭ ‬مختبر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬منصة‭ ‬تدريبية‭ ‬متقدمة‭ ‬توفر‭ ‬بيئة‭ ‬محاكاة‭ ‬واقعية‭ ‬للتحديات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتمكن‭ ‬المتدربين‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬تخصصية‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للتهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬وبناء‭ ‬خطط‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحوادث‭ ‬الرقمية‭. ‬كما‭ ‬يسهم‭ ‬المختبر‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬مؤهلة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬مختبر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الرقمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬المختبر‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬بتطبيق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬ودعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الآمن‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬المختبر‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المركز‭ ‬بتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التعليمية‭ ‬والتقنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تدريبية‭ ‬متقدمة‭ ‬تواكب‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬الحديثة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المختبر‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الرقمي‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬كفاءات‭ ‬بحرينية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬السيبرانية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬ودعم‭ ‬الابتكار‭ ‬التقني‭ ‬عبر‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬والمحاكاة‭ ‬المهنية‭.‬

وانطلقت‭ ‬أولى‭ ‬برامج‭ ‬المختبر‭ ‬عبر‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬مهارات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬تدريباً‭ ‬عملياً‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬السحابة‭ ‬باستخدام‭ ‬ AWS ‭ ‬و Terraform ‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬استراتيجية،‭ ‬منها‭ ‬الطاقة‭ ‬والنقل‭ ‬والاتصالات‭ ‬والصحة‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭. ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ ‬ – ‭ ‬بتلكو،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭.‬

ويواصل‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬التقنية‭ ‬والتعليمية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬تدريبية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬مستقبلي‭ ‬ذي‭ ‬ثقة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتنفيذ‭ ‬رؤى‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والتقنية‭.‬