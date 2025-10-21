مركز ناصر العلمي والتقني يدشن "مختبر الأمن السيبراني" بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني

مركز ناصر العلمي والتقني يدشن "مختبر الأمن السيبراني" بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني
دشّن مركز ناصر العلمي والتقني بالشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني مختبر الأمن السيبراني في مقر مركز ناصر العلمي والتقني بمدينة خليفة، وذلك يأتي ضمن جهود وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني وإعداد كوادر وطنية قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين. حيث يأتي هذا المشروع الاستراتيجي انسجاماً مع رؤية البحرين 2030 والتحول الرقمي الآمن، ودعماً للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
ويعد مختبر الأمن السيبراني منصة تدريبية متقدمة توفر بيئة محاكاة واقعية للتحديات الرقمية، وتمكن المتدربين من اكتساب مهارات تخصصية في التصدي للتهديدات السيبرانية وبناء خطط الاستجابة للحوادث الرقمية. كما يسهم المختبر في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على حماية البنى التحتية الرقمية ودعم الجهود المبذولة في تعزيز الأمن السيبراني، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، أن تدشين مختبر الأمن السيبراني يمثل خطوة أساسية نحو تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لرفع جاهزية مملكة البحرين في مواجهة التحديات الرقمية، مشيراً إلى أن إنشاء هذا المختبر يعكس التزام الجهات الوطنية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ودعم مسيرة التحول الرقمي الآمن.
من جهته، أشار الدكتور عبدالله ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني، إلى أن تدشين المختبر يعكس التزام المركز بتطوير البنية التعليمية والتقنية في المملكة عبر توفير بيئة تدريبية متقدمة تواكب التحديات الأمنية الحديثة، مشيراً إلى أن المختبر سيسهم في تعزيز الأمن الرقمي الوطني من خلال إعداد كفاءات بحرينية قادرة على حماية المؤسسات من المخاطر السيبرانية المتنوعة، ودعم الابتكار التقني عبر التدريب العملي والمحاكاة المهنية.
وانطلقت أولى برامج المختبر عبر ورشة عمل متخصصة بعنوان «بناء مهارات الأمن السيبراني»، والتي تضمنت تدريباً عملياً في أمن السحابة باستخدام AWS و Terraform بمشاركة عدد من الكفاءات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية، منها الطاقة والنقل والاتصالات والصحة والخدمات المالية. وقد شارك في هذه الورشة عدد من الهيئات والمؤسسات، من بينها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، المجلس الأعلى للصحة، بابكو إنرجيز، شركة بيون – بتلكو، بنك البحرين والكويت، وشركة مطار البحرين.
ويواصل مركز ناصر العلمي والتقني دوره في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال المبادرات التقنية والتعليمية المتقدمة، وتطوير منظومة تدريبية تسهم في إعداد جيل مستقبلي ذي ثقة وكفاءة وقادر على قيادة مسيرة التحول الرقمي في البحرين وتنفيذ رؤى القيادة الحكيمة في بناء منظومة متكاملة تواكب التطورات التقنية العالمية وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي في علوم الأمن السيبراني والتقنية.
