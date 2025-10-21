  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مركز ناصر العلمي والتقني يدشن "مختبر الأمن السيبراني" بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني

مركز ناصر العلمي والتقني يدشن "مختبر الأمن السيبراني" بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني

2025-10-21 11:22:21
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

دشّن‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬مختبر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬بمدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬وذلك‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬متكاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وإعداد‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الآمن،‭ ‬ودعماً‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

ويعد‭ ‬مختبر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬منصة‭ ‬تدريبية‭ ‬متقدمة‭ ‬توفر‭ ‬بيئة‭ ‬محاكاة‭ ‬واقعية‭ ‬للتحديات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتمكن‭ ‬المتدربين‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬تخصصية‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للتهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬وبناء‭ ‬خطط‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحوادث‭ ‬الرقمية‭. ‬كما‭ ‬يسهم‭ ‬المختبر‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬مؤهلة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬مختبر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الرقمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬المختبر‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬بتطبيق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬ودعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الآمن‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬المختبر‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المركز‭ ‬بتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التعليمية‭ ‬والتقنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تدريبية‭ ‬متقدمة‭ ‬تواكب‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬الحديثة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المختبر‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الرقمي‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬كفاءات‭ ‬بحرينية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬السيبرانية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬ودعم‭ ‬الابتكار‭ ‬التقني‭ ‬عبر‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬والمحاكاة‭ ‬المهنية‭.‬

وانطلقت‭ ‬أولى‭ ‬برامج‭ ‬المختبر‭ ‬عبر‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬مهارات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬تدريباً‭ ‬عملياً‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬السحابة‭ ‬باستخدام‭ ‬ AWS ‭ ‬و Terraform ‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬استراتيجية،‭ ‬منها‭ ‬الطاقة‭ ‬والنقل‭ ‬والاتصالات‭ ‬والصحة‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭. ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ ‬ ‭ ‬بتلكو،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭.‬

ويواصل‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬التقنية‭ ‬والتعليمية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬تدريبية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬مستقبلي‭ ‬ذي‭ ‬ثقة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتنفيذ‭ ‬رؤى‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والتقنية‭.‬

MENAFN21102025000055011008ID1110229605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث