سويسرا توسع قائمة عقوباتها المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي السويسرية أمس عن إضافة 24 شخصا و23 كيانا قانونيا إلى قائمة المؤسسات والأشخاص المشمولين بالعقوبات ضد إيران بسبب أنشطتها النووية.وذكرت الوزارة في بيان أن الإجراءات الجديدة التي قررتها الحكومة السويسرية ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الثلاثاء، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام سويسرا بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.وأضاف البيان أن المجلس الاتحادي السويسري اعتمد منذ عام 2007 سلسلة من التدابير القسرية ضد طهران تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 1737 و1747 و1803 و1929 كما تبنى لاحقا عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل جزئي.وأشار البيان إلى أن سويسرا خففت بعض القيود المفروضة على إيران وذلك بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ عام 2016 تماشيا مع القرار 2231 (2015) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلا أنها أبقت على عدد من العقوبات المرتبطة بالأنشطة النووية وحقوق الإنسان.وتشمل العقوبات السويسرية الحالية تجميد الأصول المالية وحظر توريد المعدات العسكرية وأجهزة المراقبة إضافة إلى فرض قيود على الاستثمارات في القطاع النووي ومنع تقديم خدمات الصيانة للطائرات الإيرانية المخصصة للشحن.

