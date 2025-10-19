403
مركز النقل المتكامل يُطلق خدمة "شاري" لإتمام معاملات بيع وشراء المركبات رقمياً
(MENAFN- ITC Media) أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إطلاق خدمة "شاري" الرقمية المبتكرة ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، والتي تتيح للأفراد إتمام معاملات بيع وشراء المركبات بأمان وسهولة عبر نظام الحساب الضامن، دون الحاجة إلى التعاملات النقدية أو زيارة المراكز الخدمية.
تُعد هذه المبادرة ثمرة تعاون مشترك بين المركز ومنصة "تم" والشركاء الاستراتيجيين المعنيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في سوق المركبات المستعملة وضمان حماية حقوق كلٍّ من البائع والمشتري، وذلك من خلال نظام إلكتروني متكامل وآمن يوفر إجراءات سلسة وموثوقة.
توفر خدمة "شاري" حلاً مبتكرًا لحجز قيمة المركبة في حساب ضمان آمن إلى حين استكمال عملية نقل الملكية رسميًا، ليتم بعد ذلك تحويل المبلغ إلى البائع فور تأكيد الطرفين إتمام العملية بنجاح. وتقدّم الخدمة أيضًا تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستخدم متابعة حالة الطلب بشكل آلي عبر منصة "تم"، مع إشعارات فورية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وضمان شفافية كاملة في تفاصيل المبالغ والبنود، بالإضافة إلى سرعة التحويل المالي عبر النظام البنكي الوطني.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "يمثل إطلاق خدمة "شاري" خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع النقل والمركبات في أبوظبي، حيث تعكس هذه المبادرة التزامنا بتبني حلول ذكية تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهّل تجربة المتعاملين. كما تجسّد الخدمة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم تنافسية الإمارة وريادتها في تقديم خدمات مبتكرة تعزز جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة."
تأتي خدمة "شاري" ضمن جهود حكومة أبوظبي لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية التي تسهّل حياة أفراد المجتمع، وتوفر الوقت والجهد، وتضمن تجربة خدمية أكثر أمانًا وموثوقية للمتعاملين. كما تسهم في دعم رؤية الإمارة الرامية إلى بناء منظومة خدمية رقمية متكاملة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وترسخ مكانة أبوظبي كمدينة ذكية رائدة في جودة الحياة والخدمات الحكومية.
