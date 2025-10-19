  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الذهب يواصل الصعود القياسي للأسبوع التاسع على التوالي مسجلا 4251 دولارا للأونصة

2025-10-19 05:41:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- أنهى الذهب تداولاته الاسبوع الماضي على مكاسب قوية للأسبوع التاسع على التوالي مسجلا 4251 دولارا للأونصة على الرغم من انخفاضه 3 بالمئة عقب تصريحات هدأت مخاوف تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن المعدن الأصفر حقق مكاسب أسبوعية قدرها 32ر5 بالمئة ولامس أثناء الجلسة الاخيرة قمة تاريخية عند 4379 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع مع تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الدولار.
وأضاف التقرير أن المشهد الكلي لا يزال داعما للمعدن النفيس مع استمرار التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر واحتمال خفض ثان في ديسمبر إلى جانب الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيراته على البيانات وعمليات شراء البنوك المركزية والتدفقات القوية المتداولة مما يعكس الطلب المؤسسي المتنامي على الذهب كملاذ آمن.
وأوضح أن عوامل التوتر الجيوسياسي وتزايد المخاطر الائتمانية في الولايات المتحدة ساهمت في إبقاء مستويات التحوط مرتفعة رغم التذبذب اليومي فيما ظل مؤشر الدولار مرتفعا بشكل طفيف قرب 40ر98 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى مما حد من مكاسب المعدن الاصفر.
وذكر أن رسائل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي جاءت حذرة إذ دعم بعض الأعضاء خفض أسعار الفائدة مع تأكيد الالتزام بمستهدف التضخم عند 2 بالمئة ما يجعل قرارات السياسة النقدية القادمة معتمدة على البيانات وعلى رأسها صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في نهاية الأسبوع بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الشركات الكبرى وما يحمله من مؤشرات على الطلب والإنفاق.
وبين أن الأنظار تتركز كذلك على بيانات الصين المتعلقة بالناتج المحلي والتجارة والتضخم إضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا وبريطانيا واليابان والهند وأستراليا وقرارات السياسة النقدية المرتقبة في تركيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية التي قد تعيد تسعير المسارات النقدية وميل المخاطر بما ينعكس مباشرة على حركة رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة كالذهب.
وقال تقرير (دار السبائك) إن الاتجاه الصاعد متوسط الأجل ما زال قائما بعد تسجيل قمم قياسية متتالية منذ نوفمبر 2022 غير أن اتساع نطاق الحركة اليومية واقتراب الأسعار من مستويات تاريخية يبرر فترات جني أرباح قصيرة ما يجعل أي هبوط باتجاه مناطق الدعم فرصة لإعادة التمركز للمستثمرين الذين يتبنون رؤية طويلة الأجل مدفوعة بعوامل تراكم الديون العالمية وتباطؤ النمو وتراجع الثقة بالدولار.
وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست على السوق الكويتي إذ سجل جرام الذهب عيار (24) 500ر42 دينار كويتي (نحو 2ر140 دولار) وعيار (22) نحو 960ر38 دينار (نحو 3ر128 دولار) فيما بلغ كيلو الفضة قرابة 625 دينارا (نحو 2062 دولار). (النهاية)

