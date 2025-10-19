  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الكويت تستضيف الأربعاء المقبل المنتدى الثامن للشباب في الطاقة واجتماع مجلس البترول العالمي

الكويت تستضيف الأربعاء المقبل المنتدى الثامن للشباب في الطاقة واجتماع مجلس البترول العالمي

2025-10-19 05:41:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- تستضيف دولة الكويت يوم الأربعاء المقبل المنتدى الثامن للشباب في مجال الطاقة والاجتماع السنوي لمجلس البترول العالمي برعاية وحضور وزير النفط طارق الرومي ومشاركة قيادات وخبراء من مختلف دول العالم لبحث سبل تمكين الشباب وتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.
وقال الوزير الرومي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذه الفعالية العالمية تعكس التزام دولة الكويت بتمكين الشباب ودعم الابتكار والنهوض بحوار الطاقة العالمي مضيفا "أننا لا نستثمر في الجيل القادم فحسب بل نستثمر كذلك في مستقبل قطاع الطاقة المستدام".
وأضاف أن استضافة الكويت لهذه الفعالية العالمية التي تستمر يومين تمثل خطوة استراتيجية تعكس مكانة الدولة كمركز فاعل في مشهد الطاقة الدولي ما يؤكد التزامها بدعم المبادرات التي تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا ورؤية الشباب.
وتابع "نحن نؤمن بأن بناء جسور التعاون بين الأجيال في قطاع الطاقة سيساهم في تسريع مسيرة التحول نحو حلول مبتكرة ومستدامة بما يعزز من قدرة الكويت والمنطقة على مواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات المستقبل".
من جانبه أكد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح لـ(كونا) أن المنتدى يشكل فرصة فريدة لإبراز دور الكويت في دعم الطاقات الشابة كما يمثل فرصة فريدة لإبراز التزام دولة الكويت بتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات والثقة اللازمة لدفع عجلة التحول في قطاع الطاقة.
وأعرب الشيخ نمر الصباح عن "افتخار وزارة النفط بدعم هذه المبادرة التي تعزز التعاون الدولي وتعمل على تهيئة قادة المستقبل لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة بمشهد الطاقة المستقبلي".
بدوره عبر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان عن "اعتزاز الشركة باستضافة المنتدى" مؤكدا أن الشركة تعطي أولوية قصوى لتمكين الشباب "الذين نعتبرهم أغلى ما نملك".
وأكد العيدان لـ(كونا) أهمية دعم الشباب في قطاع الطاقة "ونحن ملتزمون بتزويدهم بجميع الأدوات اللازمة والبيئة المثلى لمساعدتهم على العمل والإنجاز وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم".
من ناحيته أفاد رئيس الشركة المنظمة للحدث (WPC Energy) بيدرو ميراس بأن انتقال صناعة الطاقة إلى نماذج منخفضة الكربون يعتبر الاستثمار في الأجيال القادمة وهو أمر بالغ الأهمية لضمان قوة عاملة ماهرة ومتنوعة وذات رؤية مستقبلية لإعادة تعريف قطاع الطاقة.
وقال ميراس إن دولة الكويت تتمتع بمكانة مثالية لإلهام وتمكين الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب المشهد العالمي للطاقة إلى جانب جيل شبابي نابض بالحياة واستثمار قوي في التعليم والابتكار.
بدوره قال رئيس لجنة المهنيين الشباب في شركة (WPC Energy) شاموس هاردي إن اللجنة يسرها التعاون مع اللجنة الوطنية الكويتية لاستضافة منتدى الشباب المقبل إذ توفر هذه المنصة الفريدة للطلبة والخريجين والمهنيين فرصا فريدة لتعزيز التواصل العالمي والمساهمة في الحوار واكتساب الخبرة في قطاع الطاقة المتحول.
ويعتبر هذا المنتدى أكبر فعالية عالمية لمشاركة الشباب في قطاع الطاقة إذ يعقد تحت شعار (تمكين المستقبل: ربط الشباب بالأفكار والمعرفة) ويرتكز برنامجه على ثلاثة محاور رئيسية هي الشباب كصانعي تغيير والابتكار الذكي والمستدام والقيادة الاستراتيجية في مجال الطاقة.
ويأتي تنظيم المنتدى في الكويت انطلاقا من حرص مجلس البترول العالمي عبر نسخة (WPC Energy) على إشراك وتمكين الشباب المهنيين باعتبارهم عنصرا محوريا في قيادة التحول في قطاع الطاقة العالمي. (النهاية)

ع ع م


MENAFN19102025000071011013ID1110216386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث