البحرين تكتب فصلا جديدا في تاريخ الرياضة باستضافتها دورة الألعاب الآسيوية للشباب بنسختها الثالثة

2025-10-19 05:41:41
المنامة - 19 - 10 (كونا) -- تتجه الأنظار في القارة الآسيوية نحو العاصمة البحرينية المنامة التي تستعد لكتابة فصل جديد في تاريخ الرياضة حيث تستضيف النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة إقامتها خلال الفترة من 22 الى 31 أكتوبر الجاري.
ويشارك في الدورة التي تنطلق برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أكثر من خمسة آلاف رياضي ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية ويتنافسون في 24 رياضة و31 فئة و253 حدثا مميزا.
ومن المقرر أن تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد منافسات سبع مسابقات رياضية وهي (كرة القدم للصالات للرجال) و(كرة اليد) و(كرة الطائرة) و(كرة القدم للصالات للسيدات) و(كابادي) و(تيك بول) و(الكرة الطائرة الشاطئية) وذلك قبل الافتتاح الرسمي للبطولة الأربعاء المقبل.
وتأتي استضافة المملكة الدورة الحالية بعد انقطاع دام أكثر من عقد بعد نسختي سنغافورة عام 2009 و(نانجينغ) الصينية في 2013 وسط حراك رياضي متصاعد وبرؤية تجمع بين التنظيم الاحترافي والروح الشبابية الطموحة.
وتتكثف الاستعدادات لاستقبال الرياضيين الذين سيتنافسون في مجموعة من المرافق الرياضية من بينها (مدينة عيسى الرياضية) و(مجمع خليفة الرياضي) وعدد من الملاعب الجديدة التي جرى تحديثها وتجهيزها بأحدث الانظمة.
واعتمد المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة للدورة الحالية 24 منافسة رياضية هي السباحة وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة (3x3) والملاكمة وسباق الهجن والدراجات الهوائية والفروسية والألعاب الإلكترونية وكرة القدم داخل الصالات والجولف وكرة اليد والجوجيتسو والجودو وكابادي وفنون القتال المختلطة ومواي تاي وكرة الطاولة والتايكوندو وتيك بول والترايثلون وكرة الطائرة ورفع الأثقال والمصارعة.
وكشفت اللجنة المنظمة عن تعويذة الدورة الرئيسية "شهاب" إذ وقع الاختيار على حيوان "المها" المفعم بالحيوية والنشاط وصمم ليجسد الوحدة والقوة والمرونة والطموح وهي قيم مشتركة بين مملكة البحرين وروح الشباب كما يربط "شهاب" بين التراث والمستقبل ويمثل التقاليد الصحراوية الغنية للدولة المضيفة ويلهم الشباب للسعي نحو التميز في الرياضة والحياة.
واعتمدت اللجنة كذلك تعويذتي الدورة للترحيب بالوفود الآسيوية وهما الشاب " نجم" والفتاة "دانة" اللذان يعتبران سفيرين للضيافة البحرينية ويحملان رسالة ترحيب حارة إلى جميع الوفود الآسيوية ويبعثان برسائل مفعمة بالأمل والتفاؤل.
وعلى صعيد العمل التطوعي قامت اللجنة المنظمة بتدريب مئات المتطوعين من الشباب البحريني على مهام الاستقبال والإسكان والتغطية الإعلامية والتنظيم الميداني في تجربة تساهم في تأهيل جيل جديد من الكفاءات الوطنية في إدارة الالأداث الرياضية الكبرى.
وفي إطار التحضيرات الإعلامية أعلنت الجهات الرسمية عن تنسيق متكامل مع القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية لتأمين بث حي ومباشر للمنافسات إلى جانب تغطية رقمية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وضمن هذا الإطار سيتم لأول مرة في مملكة البحرين تجربة التعليق الرياضي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على بعض المنافسات في إطار تبنيأحدث الابتكارات التقنية في مجال الإعلام.
وعلى الصعيد السياحي تراهن البحرين على أن يكون الحدث فرصة للترويج السياحي واستقطاب آلاف الزوار والمرافقين من مختلف دول آسيا ما سينعكس إيجابا على قطاعات الفندقة والنقل والمطاعم والتجزئة.
وفي هذا الصدد أكدت وزارة السياحة البحرينية أن الدورة تمثل فرصة لتعزيز صورة البحرين كوجهة للفعاليات الدولية مشيرة إلى أن القطاع السياحي يشهد توسعا متزامنا مع الاستعدادات الرياضية لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار علاوة على ما تشهده قطاعات الفندقة والمطاعم والنقل من نشاط ملحوظ.
ويرى مراقبون أن استضافة الدورة لن تقتصر على كونها حدثا رياضيا مؤقتا بل ستترك أثرا طويل المدى على تطوير البنية الرياضية البحرينية من خلال تحديث المنشآت ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة والمنافسة على مستوى قاري.
كما يتوقع أن تسهم الدورة في ترسيخ مكانة البحرين على خريطة الرياضة الآسيوية وفتح الباب أمام استضافة أحداث رياضية أكبر في المستقبل في ظل الدعم الرسمي الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة البحرينية.
ويوفر الحدث منصة لتطوير المواهب الوطنية وتعزيز برامج الشباب الرياضية وزيادة الوعي بالممارسات الرياضية بين الفئات العمريةالمبكرة كما يساهم في الدبلوماسية الرياضية وبناء علاقات مع اتحادات آسيوية.
وتقام دورة الألعاب الآسيوية للشباب كل أربع سنوات وهي متعددة الرياضات وتنظم تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي وتعتبر ثاني أكبر حدث رياضي قاري بعد دورة الألعاب الآسيوية العادية.
ووفق اللجنة الفنية للدورة فإنها ستقام للفئة العمرية من 14 حتى 18 عاما وهي مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في (داكار) بالسنغال العام المقبل. (النهاية)

