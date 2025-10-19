البحرين تكتب فصلا جديدا في تاريخ الرياضة باستضافتها دورة الألعاب الآسيوية للشباب بنسختها الثالثة

403
البحرين تكتب فصلا جديدا في تاريخ الرياضة باستضافتها دورة الألعاب الآسيوية للشباب بنسختها الثالثة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي (تقرير)
المنامة - 19 - 10 (كونا) -- تتجه الأنظار في القارة الآسيوية نحو العاصمة البحرينية المنامة التي تستعد لكتابة فصل جديد في تاريخ الرياضة حيث تستضيف النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة إقامتها خلال الفترة من 22 الى 31 أكتوبر الجاري.
ويشارك في الدورة التي تنطلق برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أكثر من خمسة آلاف رياضي ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية ويتنافسون في 24 رياضة و31 فئة و253 حدثا مميزا.
ومن المقرر أن تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد منافسات سبع مسابقات رياضية وهي (كرة القدم للصالات للرجال) و(كرة اليد) و(كرة الطائرة) و(كرة القدم للصالات للسيدات) و(كابادي) و(تيك بول) و(الكرة الطائرة الشاطئية) وذلك قبل الافتتاح الرسمي للبطولة الأربعاء المقبل.
وتأتي استضافة المملكة الدورة الحالية بعد انقطاع دام أكثر من عقد بعد نسختي سنغافورة عام 2009 و(نانجينغ) الصينية في 2013 وسط حراك رياضي متصاعد وبرؤية تجمع بين التنظيم الاحترافي والروح الشبابية الطموحة.
وتتكثف الاستعدادات لاستقبال الرياضيين الذين سيتنافسون في مجموعة من المرافق الرياضية من بينها (مدينة عيسى الرياضية) و(مجمع خليفة الرياضي) وعدد من الملاعب الجديدة التي جرى تحديثها وتجهيزها بأحدث الانظمة.
واعتمد المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة للدورة الحالية 24 منافسة رياضية هي السباحة وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة (3x3) والملاكمة وسباق الهجن والدراجات الهوائية والفروسية والألعاب الإلكترونية وكرة القدم داخل الصالات والجولف وكرة اليد والجوجيتسو والجودو وكابادي وفنون القتال المختلطة ومواي تاي وكرة الطاولة والتايكوندو وتيك بول والترايثلون وكرة الطائرة ورفع الأثقال والمصارعة.
وكشفت اللجنة المنظمة عن تعويذة الدورة الرئيسية "شهاب" إذ وقع الاختيار على حيوان "المها" المفعم بالحيوية والنشاط وصمم ليجسد الوحدة والقوة والمرونة والطموح وهي قيم مشتركة بين مملكة البحرين وروح الشباب كما يربط "شهاب" بين التراث والمستقبل ويمثل التقاليد الصحراوية الغنية للدولة المضيفة ويلهم الشباب للسعي نحو التميز في الرياضة والحياة.
واعتمدت اللجنة كذلك تعويذتي الدورة للترحيب بالوفود الآسيوية وهما الشاب " نجم" والفتاة "دانة" اللذان يعتبران سفيرين للضيافة البحرينية ويحملان رسالة ترحيب حارة إلى جميع الوفود الآسيوية ويبعثان برسائل مفعمة بالأمل والتفاؤل.
وعلى صعيد العمل التطوعي قامت اللجنة المنظمة بتدريب مئات المتطوعين من الشباب البحريني على مهام الاستقبال والإسكان والتغطية الإعلامية والتنظيم الميداني في تجربة تساهم في تأهيل جيل جديد من الكفاءات الوطنية في إدارة الالأداث الرياضية الكبرى.
وفي إطار التحضيرات الإعلامية أعلنت الجهات الرسمية عن تنسيق متكامل مع القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية لتأمين بث حي ومباشر للمنافسات إلى جانب تغطية رقمية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وضمن هذا الإطار سيتم لأول مرة في مملكة البحرين تجربة التعليق الرياضي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على بعض المنافسات في إطار تبنيأحدث الابتكارات التقنية في مجال الإعلام.
وعلى الصعيد السياحي تراهن البحرين على أن يكون الحدث فرصة للترويج السياحي واستقطاب آلاف الزوار والمرافقين من مختلف دول آسيا ما سينعكس إيجابا على قطاعات الفندقة والنقل والمطاعم والتجزئة.
وفي هذا الصدد أكدت وزارة السياحة البحرينية أن الدورة تمثل فرصة لتعزيز صورة البحرين كوجهة للفعاليات الدولية مشيرة إلى أن القطاع السياحي يشهد توسعا متزامنا مع الاستعدادات الرياضية لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار علاوة على ما تشهده قطاعات الفندقة والمطاعم والنقل من نشاط ملحوظ.
ويرى مراقبون أن استضافة الدورة لن تقتصر على كونها حدثا رياضيا مؤقتا بل ستترك أثرا طويل المدى على تطوير البنية الرياضية البحرينية من خلال تحديث المنشآت ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة والمنافسة على مستوى قاري.
كما يتوقع أن تسهم الدورة في ترسيخ مكانة البحرين على خريطة الرياضة الآسيوية وفتح الباب أمام استضافة أحداث رياضية أكبر في المستقبل في ظل الدعم الرسمي الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة البحرينية.
ويوفر الحدث منصة لتطوير المواهب الوطنية وتعزيز برامج الشباب الرياضية وزيادة الوعي بالممارسات الرياضية بين الفئات العمريةالمبكرة كما يساهم في الدبلوماسية الرياضية وبناء علاقات مع اتحادات آسيوية.
وتقام دورة الألعاب الآسيوية للشباب كل أربع سنوات وهي متعددة الرياضات وتنظم تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي وتعتبر ثاني أكبر حدث رياضي قاري بعد دورة الألعاب الآسيوية العادية.
ووفق اللجنة الفنية للدورة فإنها ستقام للفئة العمرية من 14 حتى 18 عاما وهي مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في (داكار) بالسنغال العام المقبل. (النهاية)
خ ن ع / م ج ب
