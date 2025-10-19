الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 305ر0 دينار واليورو عند 355ر0

403
الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 305ر0 دينار واليورو عند 355ر0
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 305ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 409ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 29ر0 في المئة إلى مستوى 384ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
