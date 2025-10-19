  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 305ر0 دينار واليورو عند 355ر0

2025-10-19 05:41:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 305ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 409ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 29ر0 في المئة إلى مستوى 384ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

