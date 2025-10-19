قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

403
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 19 - 10 (كونا) -- ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال وأسرى سابقون منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد.
وقال النادي في بيان صحفي إن الاحتلال يواصل عمليات الاعتقال الممنهجة في الضفة الغربية حيث توزعت في الساعات الأخيرة على محافظات (نابلس) و(سلفيت) و(قلقيلية) و(رام الله).
وأضاف أن محافظة (طوباس) بالضفة الغربية شهدت عملية اقتحام وتنكيل واسعة رافقها عمليات تحقيق ميداني واعتداءات ضد المواطنين إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في المنازل وتدمير البنية التحتية.
وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي إذ شكلت عمليات الاعتقال وما تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال ليس فقط من ناحية مستوى أعداد المعتقلين وإنما من ناحية مستوى الجرائم التي يرتكبها.
وعلى صعيد متصل نفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية في مدينة (طوباس) بدأتها مساء أمس بزعم إصابة اثنين من عناصرها بجروح في انفجار عبوة ناسفة.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوات الاحتلال فجرت شقة سكنية في المدينة وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من المبنى.
وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال فتشت عشرات المنازل وحولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية وقامت الجرافات بتجريف البنية التحتية واغلاق مداخلها بالسواتر الترابية كما أعلنت التربية والتعليم تحويل التعليم في المدارس إلى التعليم الإلكتروني.
وفي مخيم (العين) للاجئين بمدينة (نابلس) تواصل قوات الاحتلال اقتحام المخيم منذ ساعات وسط الحديث عن إصابات ومنع الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الوصول إليها. (النهاية)
ن ق / م ج ب
