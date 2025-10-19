  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

2025-10-19 05:41:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 19 - 10 (كونا) -- ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال وأسرى سابقون منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد.
وقال النادي في بيان صحفي إن الاحتلال يواصل عمليات الاعتقال الممنهجة في الضفة الغربية حيث توزعت في الساعات الأخيرة على محافظات (نابلس) و(سلفيت) و(قلقيلية) و(رام الله).
وأضاف أن محافظة (طوباس) بالضفة الغربية شهدت عملية اقتحام وتنكيل واسعة رافقها عمليات تحقيق ميداني واعتداءات ضد المواطنين إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في المنازل وتدمير البنية التحتية.
وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي إذ شكلت عمليات الاعتقال وما تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال ليس فقط من ناحية مستوى أعداد المعتقلين وإنما من ناحية مستوى الجرائم التي يرتكبها.
وعلى صعيد متصل نفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية في مدينة (طوباس) بدأتها مساء أمس بزعم إصابة اثنين من عناصرها بجروح في انفجار عبوة ناسفة.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوات الاحتلال فجرت شقة سكنية في المدينة وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من المبنى.
وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال فتشت عشرات المنازل وحولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية وقامت الجرافات بتجريف البنية التحتية واغلاق مداخلها بالسواتر الترابية كما أعلنت التربية والتعليم تحويل التعليم في المدارس إلى التعليم الإلكتروني.
وفي مخيم (العين) للاجئين بمدينة (نابلس) تواصل قوات الاحتلال اقتحام المخيم منذ ساعات وسط الحديث عن إصابات ومنع الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الوصول إليها. (النهاية)

ن ق / م ج ب


MENAFN19102025000071011013ID1110216383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث