انطلاق مؤتمر الحركة الكشفية بمشاركة عربية ودولية ويبحث موضوعات متخصصة

2025-10-19 05:41:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- انطلق في الكويت اليوم الأحد مؤتمر الحركة الكشفية تحت عنوان (لمن ولماذا وإلى أين) برعاية وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي ومشاركة 200 كشاف عربي ودولي.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر حتى 21 أكتوبر الجاري إن المؤتمر يتزامن مع احتفالات الكشافة بمرور 70 عاما على إنشاء الجمعية مثمنا جهود القيادة السياسية ووزير التربية وكل الجهات المعنية على دعمهم المستمر للعمل الكشفي في البلاد.
ويناقش المؤتمر في جلسته الأولى أساليب تنمية الحركة الكشفية وزيادة منتسبيها إلى جانب دور الحركة الكشفية في تمكين الشباب فيما يتناول المشاركون في الجلسة الثانية دور الكشافة في التنمية المستدامة ودورهم في المشروع الفلسطيني.
أما الجلسة الثالثة للمؤتمر فتتطرق إلى وسائل وأساليب تطوير المخيمات والفعالية الكشفية علاوة على أهمية الطب البديل والتكمليلي في علاج الإصابات في الحركة الكشفية.
ويقام المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.
وقد شهد حفل الافتتاح تكريما لعدد من الشخصيات الداعمة لتطوير الحركة الكشفية وإسهاماتها في تعزيز قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني عبر برامج كشفية متنوعية. (النهاية) م ع ر / ن و ف

MENAFN19102025000071011013ID1110216382

