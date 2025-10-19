انطلاق مؤتمر الحركة الكشفية بمشاركة عربية ودولية ويبحث موضوعات متخصصة

403
انطلاق مؤتمر الحركة الكشفية بمشاركة عربية ودولية ويبحث موضوعات متخصصة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- انطلق في الكويت اليوم الأحد مؤتمر الحركة الكشفية تحت عنوان (لمن ولماذا وإلى أين) برعاية وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي ومشاركة 200 كشاف عربي ودولي.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر حتى 21 أكتوبر الجاري إن المؤتمر يتزامن مع احتفالات الكشافة بمرور 70 عاما على إنشاء الجمعية مثمنا جهود القيادة السياسية ووزير التربية وكل الجهات المعنية على دعمهم المستمر للعمل الكشفي في البلاد.
ويناقش المؤتمر في جلسته الأولى أساليب تنمية الحركة الكشفية وزيادة منتسبيها إلى جانب دور الحركة الكشفية في تمكين الشباب فيما يتناول المشاركون في الجلسة الثانية دور الكشافة في التنمية المستدامة ودورهم في المشروع الفلسطيني.
أما الجلسة الثالثة للمؤتمر فتتطرق إلى وسائل وأساليب تطوير المخيمات والفعالية الكشفية علاوة على أهمية الطب البديل والتكمليلي في علاج الإصابات في الحركة الكشفية.
ويقام المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.
وقد شهد حفل الافتتاح تكريما لعدد من الشخصيات الداعمة لتطوير الحركة الكشفية وإسهاماتها في تعزيز قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني عبر برامج كشفية متنوعية. (النهاية) م ع ر / ن و ف
