الرئيس المصري يؤكد أهمية إعادة الإعمار والتنمية بعد توقف النزاعات

2025-10-19 05:41:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أهمية إعادة الإعمار والتنمية بعد توقف النزاعات وتفعيل سياسات الاتحاد الإفريقي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وقال الرئيس السيسي في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من (منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين) تحت شعار (عالم في تغيير وقارة في حراك) "اننا نشهد حاليا عجزا وإخفاقا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى فضلا عن انتقائية ومعايير مزدوجة في حماية القيم والمبادئ الإنسانية وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي".
وأضاف أن ذلك أدى إلى تفاقم الاستقطاب الدولي ما أضعف قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على أداء مهامها وعرقل جهود إصلاحها إلى جانب إخفاق المجتمع الدولي في الوفاء بتعهداته تجاه الدول النامية سواء في ما يخص تخفيف أعباء الديون أو تمويل المناخ.
وأشار السيسي إلى أن القارة الإفريقية تقف في صدارة المتأثرين بهذه الظروف الدولية ما يسهم في تأجيج النزاعات والعنف وزيادة التنافس على الموارد وتعميق التحديات الإنمائية وعرقلة مسيرة السلام والتنمية المستدامين إلى جانب التحديات المزمنة والمتجددة التي تواجهها إفريقيا سواء بفعل أزمات داخلية أو تدخلات خارجية تضعف سلطة الدولة.
ولفت إلى تفشي الإرهاب وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديدات المتنامية في مجالات الأمن السيبراني وتغير المناخ بما له من انعكاسات سلبية مباشرة على الأمن الغذائي والمائي.
وأكد الرئيس المصري أنه على الرغم من التحديات والظروف الدولية الصعبة تظهر إفريقيا مقومات وموارد ثروة بشرية هائلة وقامت بالفعل بخطوات مهمة نحو تفعيل هذه القدرات لدعم التنمية في دولها لافتا إلى أن "إعادة إطلاق التجارة الحرة القوية مثال بارز على ذلك باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063".
ويشارك في أعمال المنتدى الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام عدد من الوزراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويناقش المنتدى على أمد يومين تحديات السلم والامن بالقارة الإفريقية وبناء الشراكات لمواجهة أزمة نقص الموارد ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلم والتنمية والحلول المستدامة للتعامل مع ظاهرة النزوح القسري علاوة على مناقشة تحديات الوساطة في إفريقيا وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعاون في إدارة الحدود كما يخصص مساحة لبحث الدور الاستراتيجي للبحر الأحمر باعتباره جسرا للتكامل العربي الأفريقي. (النهاية)

ا س م / ش م ع


MENAFN19102025000071011013ID1110216381

