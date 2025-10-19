  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(نزاهة) تحيل إشرافيين سابقين وآخرين في (المواصلات) إلى النيابة لارتكابهم شبهة جريمة الإضرار بالمال العام

2025-10-19 05:41:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 19 – 10 (كونا) -- أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين سابقين وآخرين في وزارة (المواصلات) إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة الإضرار بالمال العام.
وأكدت (نزاهة) في حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم الأحد عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.
وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة (نزاهة) للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكدة التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية. (النهاية)

