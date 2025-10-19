(نزاهة) تحيل إشرافيين سابقين وآخرين في (المواصلات) إلى النيابة لارتكابهم شبهة جريمة الإضرار بالمال العام

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
(نزاهة) تحيل إشرافيين سابقين وآخرين في (المواصلات) إلى النيابة لارتكابهم شبهة جريمة الإضرار بالمال العام
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 19 – 10 (كونا) -- أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين سابقين وآخرين في وزارة (المواصلات) إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة الإضرار بالمال العام.
وأكدت (نزاهة) في حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم الأحد عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.
وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة (نزاهة) للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكدة التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية. (النهاية)
ع ظ / ت م
وأكدت (نزاهة) في حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم الأحد عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.
وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة (نزاهة) للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكدة التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية. (النهاية)
ع ظ / ت م
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أبناء الجالية المصرية فى بروكسل يحتشدون ترحيبا بزيارة الرئيس السيسى...
قبل غلق باب التقديم.. تعرف على فرص عمل جديدة بالأردن بمرتبات تصل إلى...
زكريا أحمد: المنذري حارس مرمى كلباء الأفضل بلا منازع...
"الأحمر" يلون الجولة السادسة.. 7 بطاقات طرد في 6 مباريات...
مصر.. قتلى وجرحى في حريق مصنع ملابس بالمحلة الكبرى...