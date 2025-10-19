  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(الطيران المدني) تحتفل غدا باليوم العالمي للمراقب الجوي تحت شعار (يدا بيد تستمر المسيرة)

2025-10-19 05:41:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -– تشارك الكويت ممثلة بـ(الطيران المدني) غدا الاثنين دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي تحت شعار (يدا بيد تستمر المسيرة) الذي يصادف 20 أكتوبر كل عام تقديرا لدور المراقبين في ضمان سلامة الحركة الجوية وانسيابيتها.
وقال المدير العام بالتكليف لـ(الطيران المدني) دعيج العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن مطار الكويت الدولي يحرص سنويا على إحياء هذه المناسبة التي تجسد أهمية المراقب الجوي باعتباره عنصرا أساسيا في منظومة الطيران ودوره في ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.
وأوضح العتيبي أن الكويت حققت إنجازات بارزة في تطوير البنية التحتية بقطاع الطيران من خلال إنشاء مدرج جديد يعتبر الأحدث في المنطقة وشراء وتركيب أحدث أجهزة الهبوط الآلي والرادارات الحديثة.
وذكر أنه تم أيضا بناء وتجهيز برج المراقبة الجوي الجديد بأحدث المعدات التي تسهم في انسيابية الحركة الجوية ومن المقرر في الأيام المقبلة افتتاح البرج والمدرج الجديدين على أن يتم تطوير آلية العمل بما يتناسب مع دخول المدرج الخدمة.
وبين أن (الطيران المدني) وفي سبيل تطوير آلية عملها أوفدت العديد من المراقبين الشباب في دورات تدريبية متخصصة على الأجهزة الحديثة علاوة على تحديث بيانات الإقلاع والخبوط وإعداد الخرائط الجديدة بالتنسيق مع الجهات الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني.
وأكد أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني يشكل دافعا لمواصلة مسيرة التطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة الجوية في البلاد مثنيا على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس (الطيران المدني) الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح في تطوير منظومة العمل بقطاع الملاحة الجوية.
وتحتفل هيئات الطيران المدني في مختلف أنحاء العالم باليوم العالمي للمراقب الجوي الذي خصصه الاتحاد الدولي لروابط المراقبين الجويين في 20 أكتوبر كل عام احتفالا بذكرى تأسيسه عام 1961 بعد أن شكلت المراقبة الجوية محورا مؤثرا في ضمان سلامة الطيران وكفاءة الأجواء وفاعلية هذا القطاع الحيوي عموما. (النهاية)

