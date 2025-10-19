403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
(الطيران المدني) تحتفل غدا باليوم العالمي للمراقب الجوي تحت شعار (يدا بيد تستمر المسيرة)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -– تشارك الكويت ممثلة بـ(الطيران المدني) غدا الاثنين دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي تحت شعار (يدا بيد تستمر المسيرة) الذي يصادف 20 أكتوبر كل عام تقديرا لدور المراقبين في ضمان سلامة الحركة الجوية وانسيابيتها.
وقال المدير العام بالتكليف لـ(الطيران المدني) دعيج العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن مطار الكويت الدولي يحرص سنويا على إحياء هذه المناسبة التي تجسد أهمية المراقب الجوي باعتباره عنصرا أساسيا في منظومة الطيران ودوره في ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.
وأوضح العتيبي أن الكويت حققت إنجازات بارزة في تطوير البنية التحتية بقطاع الطيران من خلال إنشاء مدرج جديد يعتبر الأحدث في المنطقة وشراء وتركيب أحدث أجهزة الهبوط الآلي والرادارات الحديثة.
وذكر أنه تم أيضا بناء وتجهيز برج المراقبة الجوي الجديد بأحدث المعدات التي تسهم في انسيابية الحركة الجوية ومن المقرر في الأيام المقبلة افتتاح البرج والمدرج الجديدين على أن يتم تطوير آلية العمل بما يتناسب مع دخول المدرج الخدمة.
وبين أن (الطيران المدني) وفي سبيل تطوير آلية عملها أوفدت العديد من المراقبين الشباب في دورات تدريبية متخصصة على الأجهزة الحديثة علاوة على تحديث بيانات الإقلاع والخبوط وإعداد الخرائط الجديدة بالتنسيق مع الجهات الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني.
وأكد أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني يشكل دافعا لمواصلة مسيرة التطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة الجوية في البلاد مثنيا على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس (الطيران المدني) الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح في تطوير منظومة العمل بقطاع الملاحة الجوية.
وتحتفل هيئات الطيران المدني في مختلف أنحاء العالم باليوم العالمي للمراقب الجوي الذي خصصه الاتحاد الدولي لروابط المراقبين الجويين في 20 أكتوبر كل عام احتفالا بذكرى تأسيسه عام 1961 بعد أن شكلت المراقبة الجوية محورا مؤثرا في ضمان سلامة الطيران وكفاءة الأجواء وفاعلية هذا القطاع الحيوي عموما. (النهاية)
ع ع م / ن و ف
وقال المدير العام بالتكليف لـ(الطيران المدني) دعيج العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن مطار الكويت الدولي يحرص سنويا على إحياء هذه المناسبة التي تجسد أهمية المراقب الجوي باعتباره عنصرا أساسيا في منظومة الطيران ودوره في ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.
وأوضح العتيبي أن الكويت حققت إنجازات بارزة في تطوير البنية التحتية بقطاع الطيران من خلال إنشاء مدرج جديد يعتبر الأحدث في المنطقة وشراء وتركيب أحدث أجهزة الهبوط الآلي والرادارات الحديثة.
وذكر أنه تم أيضا بناء وتجهيز برج المراقبة الجوي الجديد بأحدث المعدات التي تسهم في انسيابية الحركة الجوية ومن المقرر في الأيام المقبلة افتتاح البرج والمدرج الجديدين على أن يتم تطوير آلية العمل بما يتناسب مع دخول المدرج الخدمة.
وبين أن (الطيران المدني) وفي سبيل تطوير آلية عملها أوفدت العديد من المراقبين الشباب في دورات تدريبية متخصصة على الأجهزة الحديثة علاوة على تحديث بيانات الإقلاع والخبوط وإعداد الخرائط الجديدة بالتنسيق مع الجهات الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني.
وأكد أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني يشكل دافعا لمواصلة مسيرة التطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة الجوية في البلاد مثنيا على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس (الطيران المدني) الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح في تطوير منظومة العمل بقطاع الملاحة الجوية.
وتحتفل هيئات الطيران المدني في مختلف أنحاء العالم باليوم العالمي للمراقب الجوي الذي خصصه الاتحاد الدولي لروابط المراقبين الجويين في 20 أكتوبر كل عام احتفالا بذكرى تأسيسه عام 1961 بعد أن شكلت المراقبة الجوية محورا مؤثرا في ضمان سلامة الطيران وكفاءة الأجواء وفاعلية هذا القطاع الحيوي عموما. (النهاية)
ع ع م / ن و ف
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أبناء الجالية المصرية فى بروكسل يحتشدون ترحيبا بزيارة الرئيس السيسى...
قبل غلق باب التقديم.. تعرف على فرص عمل جديدة بالأردن بمرتبات تصل إلى...
زكريا أحمد: المنذري حارس مرمى كلباء الأفضل بلا منازع...
"الأحمر" يلون الجولة السادسة.. 7 بطاقات طرد في 6 مباريات...
مصر.. قتلى وجرحى في حريق مصنع ملابس بالمحلة الكبرى...