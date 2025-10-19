الليبيون يصوتون في المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية

صوت الناخبون في ليبيا ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا التي تشمل 16 بلدية.وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الناخبين في البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية ادلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع يوم السبت تنفيذا لقرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة ـ 2025).وقال مجلس المفوضية في بيان انه دعي 96 ألف ناخب وناخبة لانتخاب 743 مرشحا ومرشحة وفق النظام المزدوج على القوائم والأفراد.وأوضح المجلس أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ العملية الانتخابية المستهدفة لـ 28 مجلسا بلديا أدرجت ضمن المرحلة الثالثة.وتخضع عملية الاقتراع للرقابة من قبل 3 آلاف وكيل ومراقب تم اعتمادهم لهذا الغرض بما يعزز الشفافية والنزاهة في نتائج التصويت وأداء لجان الاقتراع المكلفة بإدارة العملية داخل المحطات.وشهدت المراحل الانتخابية البلدية في ليبيا تباعدا بين فترات انعقادها بسبب عدة تحديات أمنية ولوجستية وسياسية تواجهها البلاد، حيث عقدت المرحلة الأولى من الانتخابات في نوفمبر 2024، فيما جرت المرحلة الثانية في أغسطس الماضي.

