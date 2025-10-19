باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار بينهما خلال جولة مفاوضات في قطر

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اتفاق كل من باكستان وافغانستان على وقف فوري لإطلاق النار بينهما، وذلك خلال جولة مفاوضات عقدت في الدوحة.

واضافت الوزارة في بيان بهذا ‏الخصوص أن البلدين توافقا على عقد اجتماعات متابعة لضمان استدامة وقف إطلاق النار. واعربت الوزارة عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين. ‏كما أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى أن تشكل هذه الخطوة أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة.

وكان مسؤول في حركة طالبان قد اتهم باكستان بتنفيذ ضربات على منطقة أفغانية محاذية للحدود بعد ساعات على انتهاء هدنة من 48 ساعة بين البلدين الجارين، ما تسبب بمقتل عشرة مدنيين.

وكان البلدان توصلا الأربعاء إلى هدنة بعد اشتباكات دامية استمرت أياما، قبل أن يعود التوتر، وقالت باكستان إنها ستستمر 48 ساعة، بينما قالت أفغانستان إن استمرارها يتوقف على عدم خرقها من الجانب الآخر.

و شنت باكستان ضربات على الأراضي الأفغانية ما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين على الأقل، إلا ان مصادر أمنية باكستانية أفادت بأن إسلام آباد نفذت «ضربات جوية دقيقة» على الأراضي الأفغانية ضد جماعة «إرهابية» متهمة بالمسؤولية عن هجوم وقع في وقت سابق من أمس الأول.

وكان مسؤول في حركة طالبان أفاد لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم كشف اسمه، بأن باكستان «خرقت وقف إطلاق النار وقصفت ثلاث مناطق من باكتيكا»، مضيفا «أفغانستان سترد». وقال مسؤول في مستشفى باكتيكا الإقليمي لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم ذكر هويته، إن «عشرة مدنيين قتلوا وأصيب 12 آخرون في غارة جوية على منطقة أرغون»، موضحا أن هناك طفلين من بين القتلى.