إيران أصبحنا في حل من القيود الأممية على برنامجنا النووي

اعلنت ايران انها في حل من «القيود» المفروضة على برنامجها النووي اعتبار من أمس الموافق 18 أكتوبر، وهو موعد انتهاء العمل باتفاق 2015 والقرار الأممي 2231.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القرار الأممي الخاص بالاتفاق النووي «انتهى» بجميع أحكامه.ونقلت وكالة (تسنيم) الايرانية للأنباء عن عراقجي القول في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إن القرار 2231، ظل ساري المفعول حتى 18 أكتوبر 2025 مضيفا انه «اعتبارا من ذلك التاريخ تكون جميع أحكامه وكذلك أحكام قرارات الجزاءات التي تم إنهاؤها سابقا قد انقضت ولن يكون لها أي أثر قانوني مستمر وفقا للفقرة 8 من منطوق القرار».وأوضح أنه «لا يجوز إحياء أو إنفاذ أي تدابير تم إنهاؤها سابقا بعد ذلك التاريخ وأي محاولة للقيام بذلك تكون غير قانونية وباطلة». وذكرت الوزارة بحسب البيان أن «كل التدابير الواردة في الاتفاق، بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية»، مؤكدة «التزام إيران الثابت بالديبلوماسية».وجاء بيان الخارجية الإيرانية بمناسبة انتهاء فترة الـ10 سنوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر يوم 20 يوليو 2015 أمسودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تصحيح المعلومات الخطأ الواردة على موقع المنظمة الإلكتروني فورا بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران، ومنع مزيد من الالتباس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن».وحسب البيان، ستعتبر إيران جميع أحكام القرار، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية.كما دعا البيان إلى حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان «منع الانتشار»، من قائمة القضايا قيد نظر مجلس الأمن.وحسب البيان، فإنه مع انتهاء فترة القرار 2231، «ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار». وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لم تنشر أي تقرير مخالف، ورغم ضغوط الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات، لم يتم إثبات هذا الأمر قط».ولفت إلى أن بلاده «انخرطت بشكل بناء لضمان العودة الكاملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق والتزام الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بجميع التزاماتها والرفع الكامل للعقوبات».

