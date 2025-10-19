47 خرقا إسرائيليا منذ إعلان وقف إطلاق النار

403
47 خرقا إسرائيليا منذ إعلان وقف إطلاق النار
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 47 خرقا بعد قرار وقف إطلاق النار في القطاع.
وأوضح المكتب في بيان أمس أن «الخروقات تنوعت بين جرائم إطلاق النار والقصف واعتقال المدنيين».
وأضاف أن «هذه الاعتداءات نفذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات والطائرات المسيرة».
وأشار المكتب إلى أنه تم رصد هذه الخروقات بجميع محافظات قطاع غزة دون استثناء.
