47 خرقا إسرائيليا منذ إعلان وقف إطلاق النار

قال الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 47 خرقا بعد قرار وقف إطلاق النار في القطاع.وأوضح المكتب في بيان أمس أن «الخروقات تنوعت بين جرائم إطلاق النار والقصف واعتقال المدنيين».وأضاف أن «هذه الاعتداءات نفذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات والطائرات المسيرة».وأشار المكتب إلى أنه تم رصد هذه الخروقات بجميع محافظات قطاع غزة دون استثناء.

