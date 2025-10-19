الجيش الأميركي يهاجم غواصة تحمل مخدرات في الكاريبي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي نفذ ضربة على «غواصة تنقل مخدرات» في منطقة البحر الكاريبي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عرض تقديم تنازلات كبيرة لتخفيف حدة التوترات بين البلدين.وقال ترامب ردا على سؤال أحد الصحافيين حول ما إذا كان مادورو عرض بعض موارد بلاده الطبيعية ضمن اتفاق «لقد عرض كل شيء. أنت محق. أتعرف لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتصرف بحماقة مع الولايات المتحدة». وكان ترامب أعلن الأربعاء أنه أعطى الضوء الأخضر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) للقيام بعمليات سرية ضد كراكاس، وقال إنه يدرس توجيه ضربات تستهدف كارتيلات المخدرات على أراضي فنزويلا.وأثارت تصريحاته غضب مادورو الذي ألقى خطابا ندد فيه بـ «انقلابات تنظمها سي آي إيه» وأمر بإجراء تدريبات عسكرية.والجمعة، قال ترامب لمراسلين في البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن ضربة جديدة في الكاريبي «هاجمنا غواصة كانت تحمل مخدرات، صممت خصيصا لنقل كميات هائلة من المخدرات».وأكد الرئيس الأميركي أن «هؤلاء لم يكونوا مجموعة من الأبرياء».من جهته، رفض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي كان جالسا إلى جانب ترامب، تأكيد ما إذا كان هناك ناجون، قائلا إنه من المرجح أن يتم كشف مزيد من المعلومات في وقت لاحق من اليوم.ولم تقدم واشنطن أدلة تدعم تأكيدها أن الأهداف التي ضرباتها هم مهربو المخدرات، فيما يقول خبراء إن عمليات القتل هذه غير قانونية حتى لو كان المستهدفون تجار مخدرات.وتأتي هذه العملية في خضم حملة عسكرية أميركية كبيرة تشنها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي، وتقول إنها جزء من عملية لمكافحة المخدرات. وهذه سادس غارة من نوعها تعلن منذ مطلع سبتمبر حين تصاعدت بشدة حدة التوترات بين واشنطن وكراكاس.

